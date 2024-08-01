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В Белгородской области дрон ВСУ атаковал частный дом - РИА Новости, 01.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:06 01.08.2024 (обновлено: 10:17 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/dron-1963326085.html
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал частный дом
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал частный дом - РИА Новости, 01.08.2024
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал частный дом
Украинский дрон атаковал частный дом в поселке Борисовка в Белгородской области, в результате чего загорелась кровля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T01:06
2024-08-01T10:17
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Украинский дрон атаковал частный дом в поселке Борисовка в Белгородской области, в результате чего загорелась кровля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. &quot;Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в поселке Борисовка Борисовского района. В результате сброса взрывного устройства загорелась кровля дома. Жильцы самостоятельно приступили к тушению пожара&quot;, - написал Гладков в своем Telegram-канале.По его словам, прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал частный дом

Гладков: дрон ВСУ атаковал частный дом в Белгородской области, загорелась кровля

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки БПЛА со стороны ВСУ в поселке Борисовка Борисовского района Белгородской области. 1 августа 2024
Последствия атаки БПЛА со стороны ВСУ в поселке Борисовка Борисовского района Белгородской области. 1 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки БПЛА со стороны ВСУ в поселке Борисовка Борисовского района Белгородской области. 1 августа 2024
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Украинский дрон атаковал частный дом в поселке Борисовка в Белгородской области, в результате чего загорелась кровля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«

"Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в поселке Борисовка Борисовского района. В результате сброса взрывного устройства загорелась кровля дома. Жильцы самостоятельно приступили к тушению пожара", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки БПЛА со стороны ВСУ в поселке Борисовка Борисовского района Белгородской области. 1 августа 2024
Последствия атаки БПЛА со стороны ВСУ в поселке Борисовка Борисовского района Белгородской области - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки БПЛА со стороны ВСУ в поселке Борисовка Борисовского района Белгородской области. 1 августа 2024
По его словам, прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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