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В Белгородской области дрон ВСУ атаковал частный дом
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал частный дом - РИА Новости, 01.08.2024
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал частный дом
Украинский дрон атаковал частный дом в поселке Борисовка в Белгородской области, в результате чего загорелась кровля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T01:06
2024-08-01T01:06
2024-08-01T10:17
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Украинский дрон атаковал частный дом в поселке Борисовка в Белгородской области, в результате чего загорелась кровля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в поселке Борисовка Борисовского района. В результате сброса взрывного устройства загорелась кровля дома. Жильцы самостоятельно приступили к тушению пожара", - написал Гладков в своем Telegram-канале.По его словам, прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание.
https://ria.ru/20240603/gubernator-1950102879.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал частный дом
Гладков: дрон ВСУ атаковал частный дом в Белгородской области, загорелась кровля