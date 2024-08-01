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В Белгородской области дрон ВСУ атаковал частный дом

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал частный дом - РИА Новости, 01.08.2024

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал частный дом

Украинский дрон атаковал частный дом в поселке Борисовка в Белгородской области, в результате чего загорелась кровля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T01:06

2024-08-01T01:06

2024-08-01T10:17

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Украинский дрон атаковал частный дом в поселке Борисовка в Белгородской области, в результате чего загорелась кровля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в поселке Борисовка Борисовского района. В результате сброса взрывного устройства загорелась кровля дома. Жильцы самостоятельно приступили к тушению пожара", - написал Гладков в своем Telegram-канале.По его словам, прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание.

https://ria.ru/20240603/gubernator-1950102879.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)