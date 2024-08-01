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Двое пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле находятся в тяжелом состоянии
Двое пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 01.08.2024
Двое пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле находятся в тяжелом состоянии
Двое взрослых пострадавших при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле находятся в тяжелом состоянии, еще двое детей - в состоянии средней тяжести,... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T13:12
2024-08-01T13:12
2024-08-01T13:12
происшествия
нижний тагил
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Двое взрослых пострадавших при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле находятся в тяжелом состоянии, еще двое детей - в состоянии средней тяжести, сообщает минздрав региона. "С места ЧП бригады скорой медицинской помощи доставили двоих пациентов в возрасте 11 лет в стационар Детской городской больницы Нижнего Тагила. Подростки госпитализированы в состоянии средней тяжести. Кроме того, медики Городской больницы №1 оказывают помощь двум взрослым пациентам - женщине с травматическим шоком и переломом ноги и мужчине с травмами скелета и живота. Состояние обоих врачи оценивают как тяжелое, в настоящее время пациентам проводится оперативное лечение", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что плановая медицинская помощь в ГБ №1 Нижнего Тагила временно прекращена, медучреждение перевели в чрезвычайный режим работы. Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. По последним данным МЧС РФ, пострадали восемь человек, в том числе четверо детей.
https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html
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происшествия, нижний тагил, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
Двое пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле находятся в тяжелом состоянии
Двое пострадавших при взрыве газа в Нижнем Тагиле находятся в тяжелом состоянии