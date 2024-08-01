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Из-под завалов частично обрушившегося дома в Нижнем Тагиле спасли девочку - РИА Новости, 01.08.2024
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12:47 01.08.2024 (обновлено: 13:26 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/dom-1963407092.html
Из-под завалов частично обрушившегося дома в Нижнем Тагиле спасли девочку
Из-под завалов частично обрушившегося дома в Нижнем Тагиле спасли девочку - РИА Новости, 01.08.2024
Из-под завалов частично обрушившегося дома в Нижнем Тагиле спасли девочку
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли девочку, сообщил глава города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T12:47
2024-08-01T13:26
происшествия
нижний тагил
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли девочку, сообщил глава города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале. "Жива. Разбор конструкций продолжается", — написал мэр. Кроме того, как сообщали в МЧС, из-под обломков здания спасли трех человек. Местоположение еще трех выживших определили, ведутся работы по разбору завалов над ними.Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле сегодня из-за взрыва газовоздушной смеси. По последним данным МЧС, пострадали девять человек, в том числе пятеро детей.В минздраве региона уточнили, что двух детей в возрасте 11 лет госпитализировали в состоянии средней тяжести. Кроме того, в больнице также находятся двое взрослых пострадавших — женщина с травматическим шоком и переломом ноги и мужчина с травмами скелета и живота. Они находятся в тяжелом состоянии, им проводят оперативное лечение.На территории Дзержинского района Нижнего Тагила ввели режим чрезвычайной ситуации.Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
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нижний тагил
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Поиск пострадавших при взрыве в доме в Нижнем Тагиле
Местоположение трех пострадавших при взрыве в доме в Нижнем Тагиле установлено, идет разбор завалов, сообщило МЧС
2024-08-01T12:47
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Спасатели разбирают завалы на месте взрыва в Нижнем Тагиле
тели продолжают разбор завалов.
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происшествия, нижний тагил, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
Из-под завалов частично обрушившегося дома в Нижнем Тагиле спасли девочку

Мэр Пинаев: спасатели вытащили девочку из-под завалов дома в Нижнем Тагиле

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли девочку, сообщил глава города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале.
«
"Жива. Разбор конструкций продолжается", — написал мэр.
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Сотрудники МЧС разбирают завалы

Сотрудники МЧС разбирают завалы на месте взрыва газа в жилом пятиэтажном доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле

Сотрудники МЧС разбирают завалы

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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1 из 5
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Разбор завалов на месте взрыва газа в жилом пятиэтажном доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Разбор завалов на месте взрыва газа в жилом пятиэтажном доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле

© РИА Новости
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2 из 5
© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила | Перейти в медиабанк

Жилой пятиэтажный дом на улице Сибирской в Нижнем Тагиле, в котором обрушился подъезд от взрыва газа

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Жилой пятиэтажный дом на улице Сибирской в Нижнем Тагиле, в котором обрушился подъезд от взрыва газа

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
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3 из 5
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Жилой пятиэтажный дом на улице Сибирской в Нижнем Тагиле

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Жилой пятиэтажный дом на улице Сибирской в Нижнем Тагиле

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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4 из 5
© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила | Перейти в медиабанк

Сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи недалеко от места взрыва газа в жилом пятиэтажном доме

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи недалеко от места взрыва газа в жилом пятиэтажном доме

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
5 из 5

Сотрудники МЧС разбирают завалы

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
1 из 5

Разбор завалов на месте взрыва газа в жилом пятиэтажном доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 5

Жилой пятиэтажный дом на улице Сибирской в Нижнем Тагиле, в котором обрушился подъезд от взрыва газа

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
3 из 5

Жилой пятиэтажный дом на улице Сибирской в Нижнем Тагиле

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
4 из 5

Сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи недалеко от места взрыва газа в жилом пятиэтажном доме

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
5 из 5
Кроме того, как сообщали в МЧС, из-под обломков здания спасли трех человек. Местоположение еще трех выживших определили, ведутся работы по разбору завалов над ними.
Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле сегодня из-за взрыва газовоздушной смеси. По последним данным МЧС, пострадали девять человек, в том числе пятеро детей.
В минздраве региона уточнили, что двух детей в возрасте 11 лет госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Кроме того, в больнице также находятся двое взрослых пострадавших — женщина с травматическим шоком и переломом ноги и мужчина с травмами скелета и живота. Они находятся в тяжелом состоянии, им проводят оперативное лечение.
На территории Дзержинского района Нижнего Тагила ввели режим чрезвычайной ситуации.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Последствия взрыва в Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2024 году
2 июля, 12:59
 
ПроисшествияНижний ТагилРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
 
 
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