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Из-под завалов частично обрушившегося дома в Нижнем Тагиле спасли девочку
Из-под завалов частично обрушившегося дома в Нижнем Тагиле спасли девочку - РИА Новости, 01.08.2024
Из-под завалов частично обрушившегося дома в Нижнем Тагиле спасли девочку
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли девочку, сообщил глава города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T12:47
2024-08-01T12:47
2024-08-01T13:26
происшествия
нижний тагил
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли девочку, сообщил глава города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале. "Жива. Разбор конструкций продолжается", — написал мэр. Кроме того, как сообщали в МЧС, из-под обломков здания спасли трех человек. Местоположение еще трех выживших определили, ведутся работы по разбору завалов над ними.Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле сегодня из-за взрыва газовоздушной смеси. По последним данным МЧС, пострадали девять человек, в том числе пятеро детей.В минздраве региона уточнили, что двух детей в возрасте 11 лет госпитализировали в состоянии средней тяжести. Кроме того, в больнице также находятся двое взрослых пострадавших — женщина с травматическим шоком и переломом ноги и мужчина с травмами скелета и живота. Они находятся в тяжелом состоянии, им проводят оперативное лечение.На территории Дзержинского района Нижнего Тагила ввели режим чрезвычайной ситуации.Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html
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Поиск пострадавших при взрыве в доме в Нижнем Тагиле
Местоположение трех пострадавших при взрыве в доме в Нижнем Тагиле установлено, идет разбор завалов, сообщило МЧС
2024-08-01T12:47
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Спасатели разбирают завалы на месте взрыва в Нижнем Тагиле
тели продолжают разбор завалов.
2024-08-01T12:47
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происшествия, нижний тагил, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
Из-под завалов частично обрушившегося дома в Нижнем Тагиле спасли девочку
Мэр Пинаев: спасатели вытащили девочку из-под завалов дома в Нижнем Тагиле