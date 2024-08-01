Рейтинг@Mail.ru
Сопротивление: в Днепропетровске зафиксировали прилет в районе "Южмаша" - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:25 01.08.2024 (обновлено: 10:50 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/dnepropetrovsk-1963339637.html
Сопротивление: в Днепропетровске зафиксировали прилет в районе "Южмаша"
Сопротивление: в Днепропетровске зафиксировали прилет в районе "Южмаша" - РИА Новости, 01.08.2024
Сопротивление: в Днепропетровске зафиксировали прилет в районе "Южмаша"
В районе Южного машиностроительного завода ("Южмаш") в Днепропетровске накануне поздно вечером зафиксировали прилет, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T05:25
2024-08-01T10:50
специальная военная операция на украине
днепропетровск
украина
сергей лебедев
южмаш
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg
ДОНЕЦК, 1 авг — РИА Новости. В районе Южного машиностроительного завода ("Южмаш") в Днепропетровске накануне поздно вечером зафиксировали прилет, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.&quot;В 23:30, Днепропетровск, прилет в сторону Машиностроительного завода имени Макарова&quot;, — рассказал собеседник агентства.В 23:35 и 23:40 мск, по словам Лебедева, были зафиксированы прилеты в пригороде на юго-западе Днепропетровска."В городе слышна стрельба из ЗСУ "Гепард", — добавил подпольщик.Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова — стратегическое предприятие, которое производит ракетно-космическую технику, в частности, до 2014 года завод осуществлял выпуск ракет-носителей "Зенит". Сейчас там делают различную технику и оборудование, включая беспилотники разных типов для нужд ВСУ.Кроме того, по данным Лебедева, удары нанесли по местам дислокации украинских военных в поселке Новый Буг и в оккупированном ВСУ Херсоне. Также поздно вечером в среду прилет зафиксировали в подконтрольном ВСУ Запорожье, в районе Запорожского автомобилестроительного завода, где ремонтируют военную технику.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240731/udary-1963072123.html
https://ria.ru/20240801/dnr-1963338080.html
днепропетровск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_129:25:1101:754_1920x0_80_0_0_0db3f2fe4685bf1bc1ece7cbe68df984.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепропетровск, украина, сергей лебедев, южмаш, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Украина, Сергей Лебедев, Южмаш, Вооруженные силы Украины
Сопротивление: в Днепропетровске зафиксировали прилет в районе "Южмаша"

Лебедев: прилет зафиксировали в районе завода "Южмаш" в Днепропетровске

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск
Город Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 авг — РИА Новости. В районе Южного машиностроительного завода ("Южмаш") в Днепропетровске накануне поздно вечером зафиксировали прилет, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«

"В 23:30, Днепропетровск, прилет в сторону Машиностроительного завода имени Макарова", — рассказал собеседник агентства.

В 23:35 и 23:40 мск, по словам Лебедева, были зафиксированы прилеты в пригороде на юго-западе Днепропетровска.
"В городе слышна стрельба из ЗСУ "Гепард", — добавил подпольщик.
Работа РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Подполье сообщило о массированных ночных ударах по объектам ВСУ
Вчера, 07:31
Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова — стратегическое предприятие, которое производит ракетно-космическую технику, в частности, до 2014 года завод осуществлял выпуск ракет-носителей "Зенит". Сейчас там делают различную технику и оборудование, включая беспилотники разных типов для нужд ВСУ.
Кроме того, по данным Лебедева, удары нанесли по местам дислокации украинских военных в поселке Новый Буг и в оккупированном ВСУ Херсоне. Также поздно вечером в среду прилет зафиксировали в подконтрольном ВСУ Запорожье, в районе Запорожского автомобилестроительного завода, где ремонтируют военную технику.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Занятия бойцов ВДВ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
В ДНР десантники заняли крупный опорный пункт ВСУ
05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровскУкраинаСергей ЛебедевЮжмашВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала