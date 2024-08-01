https://ria.ru/20240801/dnepropetrovsk-1963339637.html

Сопротивление: в Днепропетровске зафиксировали прилет в районе "Южмаша"

Сопротивление: в Днепропетровске зафиксировали прилет в районе "Южмаша" - РИА Новости, 01.08.2024

Сопротивление: в Днепропетровске зафиксировали прилет в районе "Южмаша"

В районе Южного машиностроительного завода ("Южмаш") в Днепропетровске накануне поздно вечером зафиксировали прилет, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T05:25

2024-08-01T05:25

2024-08-01T10:50

специальная военная операция на украине

днепропетровск

украина

сергей лебедев

южмаш

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 авг — РИА Новости. В районе Южного машиностроительного завода ("Южмаш") в Днепропетровске накануне поздно вечером зафиксировали прилет, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В 23:30, Днепропетровск, прилет в сторону Машиностроительного завода имени Макарова", — рассказал собеседник агентства.В 23:35 и 23:40 мск, по словам Лебедева, были зафиксированы прилеты в пригороде на юго-западе Днепропетровска."В городе слышна стрельба из ЗСУ "Гепард", — добавил подпольщик.Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова — стратегическое предприятие, которое производит ракетно-космическую технику, в частности, до 2014 года завод осуществлял выпуск ракет-носителей "Зенит". Сейчас там делают различную технику и оборудование, включая беспилотники разных типов для нужд ВСУ.Кроме того, по данным Лебедева, удары нанесли по местам дислокации украинских военных в поселке Новый Буг и в оккупированном ВСУ Херсоне. Также поздно вечером в среду прилет зафиксировали в подконтрольном ВСУ Запорожье, в районе Запорожского автомобилестроительного завода, где ремонтируют военную технику.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240731/udary-1963072123.html

https://ria.ru/20240801/dnr-1963338080.html

днепропетровск

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днепропетровск, украина, сергей лебедев, южмаш, вооруженные силы украины