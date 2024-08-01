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Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли девочку-подростка
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли девочку-подростка - РИА Новости, 01.08.2024
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли девочку-подростка
Девочку-подростка спасли из-под завалов частично обрушившегося в Нижнем Тагиле дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T19:49
2024-08-01T19:49
2024-08-01T19:58
нижний тагил
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Девочку-подростка спасли из-под завалов частично обрушившегося в Нижнем Тагиле дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Специалисты МЧС спасли из-под завалов девочку подростка", - говорится в сообщении.Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. По последним данным МЧС РФ, пострадали 12 человек, из них шесть - дети. Погибли два человека.
https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Нижний Тагил, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли девочку-подростка
МЧС: девочку-подростка спасли из-под завалов обрушившегося в Нижнем Тагиле дома