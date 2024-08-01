https://ria.ru/20240801/devochka-1963528250.html

Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли девочку-подростка

Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли девочку-подростка - РИА Новости, 01.08.2024

Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли девочку-подростка

Девочку-подростка спасли из-под завалов частично обрушившегося в Нижнем Тагиле дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T19:49

2024-08-01T19:49

2024-08-01T19:58

нижний тагил

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963381893_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a27aacf45af2b673b870c044b5bc3144.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Девочку-подростка спасли из-под завалов частично обрушившегося в Нижнем Тагиле дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Специалисты МЧС спасли из-под завалов девочку подростка", - говорится в сообщении.Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. По последним данным МЧС РФ, пострадали 12 человек, из них шесть - дети. Погибли два человека.

https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html

нижний тагил

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия