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Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли девочку-подростка - РИА Новости, 01.08.2024
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19:49 01.08.2024 (обновлено: 19:58 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/devochka-1963528250.html
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли девочку-подростка
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли девочку-подростка - РИА Новости, 01.08.2024
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли девочку-подростка
Девочку-подростка спасли из-под завалов частично обрушившегося в Нижнем Тагиле дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T19:49
2024-08-01T19:58
нижний тагил
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Девочку-подростка спасли из-под завалов частично обрушившегося в Нижнем Тагиле дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Специалисты МЧС спасли из-под завалов девочку подростка", - говорится в сообщении.Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. По последним данным МЧС РФ, пострадали 12 человек, из них шесть - дети. Погибли два человека.
https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html
нижний тагил
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нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Нижний Тагил, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли девочку-подростка

МЧС: девочку-подростка спасли из-под завалов обрушившегося в Нижнем Тагиле дома

© Фото : Владислав Пинаев/TelegramОбрушение жилого дома в Нижнем Тагиле
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : Владислав Пинаев/Telegram
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Девочку-подростка спасли из-под завалов частично обрушившегося в Нижнем Тагиле дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"Специалисты МЧС спасли из-под завалов девочку подростка", - говорится в сообщении.
Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. По последним данным МЧС РФ, пострадали 12 человек, из них шесть - дети. Погибли два человека.
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Нижний ТагилВзрыв газа в доме в Нижнем ТагилеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоссия
 
 
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