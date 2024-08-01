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Тульские власти направили десантникам на СВО наборы с продуктами
Тульские власти направили десантникам на СВО наборы с продуктами - РИА Новости, 01.08.2024
Тульские власти направили десантникам на СВО наборы с продуктами
Партию индивидуальных наборов с продуктами, влажными салфетками и батарейками направили тульским десантникам в зону СВО региональные власти ко Дню... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T13:42
2024-08-01T13:42
2024-08-01T13:42
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ТУЛА, 1 авг – РИА Новости. Партию индивидуальных наборов с продуктами, влажными салфетками и батарейками направили тульским десантникам в зону СВО региональные власти ко Дню воздушно-десантных войск, сообщила пресс-служба правительства Тульской области. "1 августа тульским десантникам направили партию индивидуальных наборов ко Дню воздушно-десантных войск. Вместе с посылками военнослужащим также передадут письма, рисунки и поделки, изготовленные детьми", - говорится в сообщении. В наборы вошли несколько банок сгущенки, кофе, семечки, тульские пряники, белевская пастила, сахар, колбаса, консервы, сухофрукты, финики, батарейки, влажные салфетки и другое. Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев уточнил, что все защитники, независимо от расположения воинских частей, включая тех, кто сейчас находится в госпитале, получат данные наборы. Он также подчеркнул, что регион на постоянной основе держит связь с командирами подразделений, где служат жители Тульской области. Исходя из их заявок, в зону боевых действий передают все необходимое.
https://ria.ru/20240124/nagrazhdenie-1923117125.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, дмитрий миляев, сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Тульская область, Дмитрий Миляев, СВО, Гуманитарная помощь
ТУЛА, 1 авг – РИА Новости. Партию индивидуальных наборов с продуктами, влажными салфетками и батарейками направили тульским десантникам в зону СВО региональные власти ко Дню воздушно-десантных войск, сообщила пресс-служба правительства Тульской области.
"1 августа тульским десантникам направили партию индивидуальных наборов ко Дню воздушно-десантных войск. Вместе с посылками военнослужащим также передадут письма, рисунки и поделки, изготовленные детьми", - говорится в сообщении.
В наборы вошли несколько банок сгущенки, кофе, семечки, тульские пряники, белевская пастила, сахар, колбаса, консервы, сухофрукты, финики, батарейки, влажные салфетки и другое.
Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев
уточнил, что все защитники, независимо от расположения воинских частей, включая тех, кто сейчас находится в госпитале, получат данные наборы. Он также подчеркнул, что регион на постоянной основе держит связь с командирами подразделений, где служат жители Тульской области. Исходя из их заявок, в зону боевых действий передают все необходимое.