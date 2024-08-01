https://ria.ru/20240801/desantniki-1963423534.html

Тульские власти направили десантникам на СВО наборы с продуктами

Тульские власти направили десантникам на СВО наборы с продуктами - РИА Новости, 01.08.2024

Тульские власти направили десантникам на СВО наборы с продуктами

Партию индивидуальных наборов с продуктами, влажными салфетками и батарейками направили тульским десантникам в зону СВО региональные власти ко Дню... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T13:42

2024-08-01T13:42

2024-08-01T13:42

надежные люди

тульская область

дмитрий миляев

сво

гуманитарная помощь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963419973_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a294204ff24e569f0ee9c9cd27829e2f.jpg

ТУЛА, 1 авг – РИА Новости. Партию индивидуальных наборов с продуктами, влажными салфетками и батарейками направили тульским десантникам в зону СВО региональные власти ко Дню воздушно-десантных войск, сообщила пресс-служба правительства Тульской области. "1 августа тульским десантникам направили партию индивидуальных наборов ко Дню воздушно-десантных войск. Вместе с посылками военнослужащим также передадут письма, рисунки и поделки, изготовленные детьми", - говорится в сообщении. В наборы вошли несколько банок сгущенки, кофе, семечки, тульские пряники, белевская пастила, сахар, колбаса, консервы, сухофрукты, финики, батарейки, влажные салфетки и другое. Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев уточнил, что все защитники, независимо от расположения воинских частей, включая тех, кто сейчас находится в госпитале, получат данные наборы. Он также подчеркнул, что регион на постоянной основе держит связь с командирами подразделений, где служат жители Тульской области. Исходя из их заявок, в зону боевых действий передают все необходимое.

https://ria.ru/20240124/nagrazhdenie-1923117125.html

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тульская область, дмитрий миляев, сво, гуманитарная помощь