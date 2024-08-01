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Тульские власти направили десантникам на СВО наборы с продуктами - РИА Новости, 01.08.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
13:42 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/desantniki-1963423534.html
Тульские власти направили десантникам на СВО наборы с продуктами
Тульские власти направили десантникам на СВО наборы с продуктами - РИА Новости, 01.08.2024
Тульские власти направили десантникам на СВО наборы с продуктами
Партию индивидуальных наборов с продуктами, влажными салфетками и батарейками направили тульским десантникам в зону СВО региональные власти ко Дню... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T13:42
2024-08-01T13:42
надежные люди
тульская область
дмитрий миляев
сво
гуманитарная помощь
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ТУЛА, 1 авг – РИА Новости. Партию индивидуальных наборов с продуктами, влажными салфетками и батарейками направили тульским десантникам в зону СВО региональные власти ко Дню воздушно-десантных войск, сообщила пресс-служба правительства Тульской области. "1 августа тульским десантникам направили партию индивидуальных наборов ко Дню воздушно-десантных войск. Вместе с посылками военнослужащим также передадут письма, рисунки и поделки, изготовленные детьми", - говорится в сообщении. В наборы вошли несколько банок сгущенки, кофе, семечки, тульские пряники, белевская пастила, сахар, колбаса, консервы, сухофрукты, финики, батарейки, влажные салфетки и другое. Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев уточнил, что все защитники, независимо от расположения воинских частей, включая тех, кто сейчас находится в госпитале, получат данные наборы. Он также подчеркнул, что регион на постоянной основе держит связь с командирами подразделений, где служат жители Тульской области. Исходя из их заявок, в зону боевых действий передают все необходимое.
https://ria.ru/20240124/nagrazhdenie-1923117125.html
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тульская область, дмитрий миляев, сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Тульская область, Дмитрий Миляев, СВО, Гуманитарная помощь

Тульские власти направили десантникам на СВО наборы с продуктами

© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиПартию индивидуальных наборов направило десантникам правительство Тульской области
Партию индивидуальных наборов направило десантникам правительство Тульской области - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Партию индивидуальных наборов направило десантникам правительство Тульской области
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ТУЛА, 1 авг – РИА Новости. Партию индивидуальных наборов с продуктами, влажными салфетками и батарейками направили тульским десантникам в зону СВО региональные власти ко Дню воздушно-десантных войск, сообщила пресс-служба правительства Тульской области.
"1 августа тульским десантникам направили партию индивидуальных наборов ко Дню воздушно-десантных войск. Вместе с посылками военнослужащим также передадут письма, рисунки и поделки, изготовленные детьми", - говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиПартию индивидуальных наборов направило десантникам правительство Тульской области
Партию индивидуальных наборов направило десантникам правительство Тульской области - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Партию индивидуальных наборов направило десантникам правительство Тульской области
В наборы вошли несколько банок сгущенки, кофе, семечки, тульские пряники, белевская пастила, сахар, колбаса, консервы, сухофрукты, финики, батарейки, влажные салфетки и другое.
Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев уточнил, что все защитники, независимо от расположения воинских частей, включая тех, кто сейчас находится в госпитале, получат данные наборы. Он также подчеркнул, что регион на постоянной основе держит связь с командирами подразделений, где служат жители Тульской области. Исходя из их заявок, в зону боевых действий передают все необходимое.
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Надежные людиТульская областьДмитрий МиляевСВОГуманитарная помощь
 
 
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