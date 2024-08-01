https://ria.ru/20240801/delo-1963327192.html

МВД возбудило дело о хищении средств при исполнении контрактов Минобороны

МВД возбудило дело о хищении средств при исполнении контрактов Минобороны - РИА Новости, 01.08.2024

МВД возбудило дело о хищении средств при исполнении контрактов Минобороны

Уголовное дело о хищениях средств Минобороны в особо крупном размере возбуждено в отношении руководителя и сотрудников "Военторга", сообщается на сайте "МВД... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T01:30

2024-08-01T01:30

2024-08-01T10:02

происшествия

россия

ирина волк

военторг

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Уголовное дело о хищениях средств Минобороны в особо крупном размере возбуждено в отношении руководителя и сотрудников "Военторга", сообщается на сайте "МВД Медиа" со ссылкой на слова представителя МВД Ирины Волк.По данным следствия, хищения были допущены при исполнении в 2019-2022 годах госконтрактов в интересах Минобороны. Руководитель и сотрудники "Военторга", как полагают в МВД, заключили госконтракты на поставку "Армейских несессеров" через подконтрольные им организации, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов рублей.Руководитель "Военторга" и бенефициар ряда подконтрольных организаций родом из Северной Осетии задержаны, их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

https://ria.ru/20240726/moskva-1962174732.html

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происшествия, россия, ирина волк, военторг