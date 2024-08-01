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МВД возбудило дело о хищении средств при исполнении контрактов Минобороны
МВД возбудило дело о хищении средств при исполнении контрактов Минобороны - РИА Новости, 01.08.2024
МВД возбудило дело о хищении средств при исполнении контрактов Минобороны
Уголовное дело о хищениях средств Минобороны в особо крупном размере возбуждено в отношении руководителя и сотрудников "Военторга", сообщается на сайте "МВД... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T01:30
2024-08-01T01:30
2024-08-01T10:02
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россия
ирина волк
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Уголовное дело о хищениях средств Минобороны в особо крупном размере возбуждено в отношении руководителя и сотрудников "Военторга", сообщается на сайте "МВД Медиа" со ссылкой на слова представителя МВД Ирины Волк.По данным следствия, хищения были допущены при исполнении в 2019-2022 годах госконтрактов в интересах Минобороны. Руководитель и сотрудники "Военторга", как полагают в МВД, заключили госконтракты на поставку "Армейских несессеров" через подконтрольные им организации, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов рублей.Руководитель "Военторга" и бенефициар ряда подконтрольных организаций родом из Северной Осетии задержаны, их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.
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происшествия, россия, ирина волк, военторг
Происшествия, Россия, Ирина Волк, Военторг
МВД возбудило дело о хищении средств при исполнении контрактов Минобороны
МВД возбудило дело о хищении денежных средств при исполнении контрактов для МО