Рейтинг@Mail.ru
МВД возбудило дело о хищении средств при исполнении контрактов Минобороны - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:30 01.08.2024 (обновлено: 10:02 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/delo-1963327192.html
МВД возбудило дело о хищении средств при исполнении контрактов Минобороны
МВД возбудило дело о хищении средств при исполнении контрактов Минобороны - РИА Новости, 01.08.2024
МВД возбудило дело о хищении средств при исполнении контрактов Минобороны
Уголовное дело о хищениях средств Минобороны в особо крупном размере возбуждено в отношении руководителя и сотрудников "Военторга", сообщается на сайте "МВД... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T01:30
2024-08-01T10:02
происшествия
россия
ирина волк
военторг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963361698_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_858c66c9675b89586806023db954b05b.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Уголовное дело о хищениях средств Минобороны в особо крупном размере возбуждено в отношении руководителя и сотрудников "Военторга", сообщается на сайте "МВД Медиа" со ссылкой на слова представителя МВД Ирины Волк.По данным следствия, хищения были допущены при исполнении в 2019-2022 годах госконтрактов в интересах Минобороны. Руководитель и сотрудники "Военторга", как полагают в МВД, заключили госконтракты на поставку "Армейских несессеров" через подконтрольные им организации, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов рублей.Руководитель "Военторга" и бенефициар ряда подконтрольных организаций родом из Северной Осетии задержаны, их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.
https://ria.ru/20240726/moskva-1962174732.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963361698_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_aa0ecdf2300b596d18760403434ecdfd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ирина волк, военторг
Происшествия, Россия, Ирина Волк, Военторг
МВД возбудило дело о хищении средств при исполнении контрактов Минобороны

МВД возбудило дело о хищении денежных средств при исполнении контрактов для МО

© РИА Новости / пресс-служба ГУ МВД РФ | Перейти в медиабанкРабота ОМОН по делу о хищениях при исполнении госконтрактов, в рамках которого задержан руководитель "Военторга"
Работа ОМОН по делу о хищениях при исполнении госконтрактов, в рамках которого задержан руководитель Военторга - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / пресс-служба ГУ МВД РФ
Перейти в медиабанк
Работа ОМОН по делу о хищениях при исполнении госконтрактов, в рамках которого задержан руководитель "Военторга"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Уголовное дело о хищениях средств Минобороны в особо крупном размере возбуждено в отношении руководителя и сотрудников "Военторга", сообщается на сайте "МВД Медиа" со ссылкой на слова представителя МВД Ирины Волк.
По данным следствия, хищения были допущены при исполнении в 2019-2022 годах госконтрактов в интересах Минобороны. Руководитель и сотрудники "Военторга", как полагают в МВД, заключили госконтракты на поставку "Армейских несессеров" через подконтрольные им организации, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов рублей.
Руководитель "Военторга" и бенефициар ряда подконтрольных организаций родом из Северной Осетии задержаны, их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
В Москве осудили троих фигурантов дела о хищениях у Минобороны
26 июля, 15:04
 
ПроисшествияРоссияИрина ВолкВоенторг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала