https://ria.ru/20240801/burya-1963350433.html

Синоптик рассказал, когда утихнут магнитные бури

Синоптик рассказал, когда утихнут магнитные бури - РИА Новости, 01.08.2024

Синоптик рассказал, когда утихнут магнитные бури

Прекращение магнитных бурь на Земле ожидается во второй половине четверга, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T08:36

2024-08-01T08:36

2024-08-01T09:28

земля

михаил леус

вспышки на солнце

космос - риа наука

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Прекращение магнитных бурь на Земле ожидается во второй половине четверга, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "По прогнозам, прекращение магнитных бурь ожидается во второй половине сегодняшнего дня, в пятницу геомагнитное поле прогнозируется слабо возмущенным, а в выходные магнитосфера Земли ожидается спокойной", - написал Леус. Синоптик отметил, что минувшая ночь принесла на Землю магнитную бурю слабой интенсивности, класса G1, которая продолжалась в период с 21.00 до полуночи. Затем, после примерно трехчасовой паузы, когда геомагнитное поле было слабо возмущенным, магнитная буря, вновь слабой силы, класса G1, возобновилась и продолжается до сих пор.

https://ria.ru/20240731/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

земля

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

земля, михаил леус, вспышки на солнце , космос - риа наука