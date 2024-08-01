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Синоптик рассказал, когда утихнут магнитные бури
Синоптик рассказал, когда утихнут магнитные бури - РИА Новости, 01.08.2024
Синоптик рассказал, когда утихнут магнитные бури
Прекращение магнитных бурь на Земле ожидается во второй половине четверга, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T08:36
2024-08-01T08:36
2024-08-01T09:28
земля
михаил леус
вспышки на солнце
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Прекращение магнитных бурь на Земле ожидается во второй половине четверга, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "По прогнозам, прекращение магнитных бурь ожидается во второй половине сегодняшнего дня, в пятницу геомагнитное поле прогнозируется слабо возмущенным, а в выходные магнитосфера Земли ожидается спокойной", - написал Леус. Синоптик отметил, что минувшая ночь принесла на Землю магнитную бурю слабой интенсивности, класса G1, которая продолжалась в период с 21.00 до полуночи. Затем, после примерно трехчасовой паузы, когда геомагнитное поле было слабо возмущенным, магнитная буря, вновь слабой силы, класса G1, возобновилась и продолжается до сих пор.
https://ria.ru/20240731/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, михаил леус, вспышки на солнце , космос - риа наука
Земля, Михаил Леус, вспышки на Солнце , Космос - РИА Наука
Синоптик рассказал, когда утихнут магнитные бури
Синоптик Леус: прекращение магнитных бурь произойдет во второй половине четверга