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В зону СВО из Бурятии передали мотоциклы и спецтехнику
В зону СВО из Бурятии передали мотоциклы и спецтехнику - РИА Новости, 01.08.2024
В зону СВО из Бурятии передали мотоциклы и спецтехнику
Военным в зону спецоперации из Бурятии переданы мотоциклы и специальная техника, среди которых дроны, зарядные устройства для них и другое, сообщает созданная... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T04:57
2024-08-01T04:57
2024-08-01T04:57
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УЛАН-УДЭ, 1 авг – РИА Новости. Военным в зону спецоперации из Бурятии переданы мотоциклы и специальная техника, среди которых дроны, зарядные устройства для них и другое, сообщает созданная правительством республики автономная некоммерческая организация (АНО) "Содействие". "В зону СВО военным землякам переданы мотоциклы и спецтехника", - говорится в сообщении. Отмечается, что в зоне спецоперации мотоцикл считается одним из востребованных видов транспорта. На них бойцы передвигаются быстрей, оперативней отрабатывают доставку, также они более маневренные и безопасные. "Вместе с мотоциклами в зону СВО отправлена современная техника, которая также облегчает военным работу. Это дроны, зарядные устройства для них, дульные тормозы компенсаторы для стрелкового оружия с переходником", - добавили в организации. АНО "Содействие" было создано по распоряжению правительства Бурятии в июне 2022 года. Организация оказывает помощь в восстановлении Старобешевского района ДНР, над которым шефствует республика. Также она занимается организацией закупки материально-технических средств и ведет сбор благотворительной помощи от жителей, предпринимателей и органов власти республики. Вся собранная помощь направляется военнослужащим Бурятии в зону специальной военной операции.
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технологии, донецкая народная республика, республика бурятия
Надежные люди, Технологии, Донецкая Народная Республика, Республика Бурятия
В зону СВО из Бурятии передали мотоциклы и спецтехнику
В зону СВО из Бурятии передали мотоциклы и спецтехнику