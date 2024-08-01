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В зону СВО из Бурятии передали мотоциклы и спецтехнику - РИА Новости, 01.08.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
04:57 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/burjatija-1963337915.html
В зону СВО из Бурятии передали мотоциклы и спецтехнику
В зону СВО из Бурятии передали мотоциклы и спецтехнику - РИА Новости, 01.08.2024
В зону СВО из Бурятии передали мотоциклы и спецтехнику
Военным в зону спецоперации из Бурятии переданы мотоциклы и специальная техника, среди которых дроны, зарядные устройства для них и другое, сообщает созданная... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T04:57
2024-08-01T04:57
надежные люди
технологии
донецкая народная республика
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 1 авг – РИА Новости. Военным в зону спецоперации из Бурятии переданы мотоциклы и специальная техника, среди которых дроны, зарядные устройства для них и другое, сообщает созданная правительством республики автономная некоммерческая организация (АНО) "Содействие". "В зону СВО военным землякам переданы мотоциклы и спецтехника", - говорится в сообщении. Отмечается, что в зоне спецоперации мотоцикл считается одним из востребованных видов транспорта. На них бойцы передвигаются быстрей, оперативней отрабатывают доставку, также они более маневренные и безопасные. "Вместе с мотоциклами в зону СВО отправлена современная техника, которая также облегчает военным работу. Это дроны, зарядные устройства для них, дульные тормозы компенсаторы для стрелкового оружия с переходником", - добавили в организации. АНО "Содействие" было создано по распоряжению правительства Бурятии в июне 2022 года. Организация оказывает помощь в восстановлении Старобешевского района ДНР, над которым шефствует республика. Также она занимается организацией закупки материально-технических средств и ведет сбор благотворительной помощи от жителей, предпринимателей и органов власти республики. Вся собранная помощь направляется военнослужащим Бурятии в зону специальной военной операции.
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донецкая народная республика
республика бурятия
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технологии, донецкая народная республика, республика бурятия
Надежные люди, Технологии, Донецкая Народная Республика, Республика Бурятия
В зону СВО из Бурятии передали мотоциклы и спецтехнику

В зону СВО из Бурятии передали мотоциклы и спецтехнику

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВоенный с дроном
Военный с дроном - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Военный с дроном. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 1 авг – РИА Новости. Военным в зону спецоперации из Бурятии переданы мотоциклы и специальная техника, среди которых дроны, зарядные устройства для них и другое, сообщает созданная правительством республики автономная некоммерческая организация (АНО) "Содействие".
«
"В зону СВО военным землякам переданы мотоциклы и спецтехника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в зоне спецоперации мотоцикл считается одним из востребованных видов транспорта. На них бойцы передвигаются быстрей, оперативней отрабатывают доставку, также они более маневренные и безопасные.
"Вместе с мотоциклами в зону СВО отправлена современная техника, которая также облегчает военным работу. Это дроны, зарядные устройства для них, дульные тормозы компенсаторы для стрелкового оружия с переходником", - добавили в организации.
АНО "Содействие" было создано по распоряжению правительства Бурятии в июне 2022 года. Организация оказывает помощь в восстановлении Старобешевского района ДНР, над которым шефствует республика. Также она занимается организацией закупки материально-технических средств и ведет сбор благотворительной помощи от жителей, предпринимателей и органов власти республики. Вся собранная помощь направляется военнослужащим Бурятии в зону специальной военной операции.
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Надежные людиТехнологииДонецкая Народная РеспубликаРеспублика Бурятия
 
 
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