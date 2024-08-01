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Подозреваемому в нападении на детей в Саутпорте предъявили обвинения - РИА Новости, 01.08.2024
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03:54 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/britanija-1963336291.html
Подозреваемому в нападении на детей в Саутпорте предъявили обвинения
Подозреваемому в нападении на детей в Саутпорте предъявили обвинения - РИА Новости, 01.08.2024
Подозреваемому в нападении на детей в Саутпорте предъявили обвинения
Подозреваемому по делу о нападении на детей в британском городе Саутпорт 17-летнему подростку предъявлены обвинения в убийстве, в покушении на убийство и... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T03:54
2024-08-01T03:54
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Подозреваемому по делу о нападении на детей в британском городе Саутпорт 17-летнему подростку предъявлены обвинения в убийстве, в покушении на убийство и хранении холодного оружия, сообщила полиция графства Мерсисайд. "Мы можем подтвердить, что 17-летнему подростку мужского пола ... предъявлены обвинения в убийстве Биби Кинг, Элси Дот Стэнкомб и Элис Дасильвы Агиар; десяти случаях покушения на убийство; и хранении холодного оружия", - говорится в официальном заявлении. Отмечается, что имя подозреваемого по закону не может быть раскрыто, так как он несовершеннолетний. В среду начальник полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди сообщила, что британские правоохранители задержали трех человек в ходе беспорядков в английском городе Саутпорт, вспыхнувших после поножовщины, из-за которой погибли три ребенка. Полиция британского графства Мерсисайд в понедельник сообщила о нападении с ножом в городе Саутпорт. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, он был направлен в полицейский участок для допроса. Полицейские также подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение, предположительно, произошло во время занятий для детей по танцам в стиле американской исполнительницы Тейлор Свифт. Реакция жителей Саутпорта и Лондона на нападение вылилась в акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что подозреваемый является беженцем. Правоохранители сообщили о задержании более сотни человек в Лондоне.
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в мире, мерсисайд, лондон, тейлор свифт (певица)
В мире, Мерсисайд, Лондон, Тейлор Свифт (певица)
Подозреваемому в нападении на детей в Саутпорте предъявили обвинения

Подозреваемому в нападении на детей в Саутпорте предъявили обвинения в убийстве

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкБританские полицейские
Британские полицейские - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Британские полицейские. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Подозреваемому по делу о нападении на детей в британском городе Саутпорт 17-летнему подростку предъявлены обвинения в убийстве, в покушении на убийство и хранении холодного оружия, сообщила полиция графства Мерсисайд.
"Мы можем подтвердить, что 17-летнему подростку мужского пола ... предъявлены обвинения в убийстве Биби Кинг, Элси Дот Стэнкомб и Элис Дасильвы Агиар; десяти случаях покушения на убийство; и хранении холодного оружия", - говорится в официальном заявлении. Отмечается, что имя подозреваемого по закону не может быть раскрыто, так как он несовершеннолетний.
В среду начальник полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди сообщила, что британские правоохранители задержали трех человек в ходе беспорядков в английском городе Саутпорт, вспыхнувших после поножовщины, из-за которой погибли три ребенка.
Полиция британского графства Мерсисайд в понедельник сообщила о нападении с ножом в городе Саутпорт. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, он был направлен в полицейский участок для допроса. Полицейские также подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение, предположительно, произошло во время занятий для детей по танцам в стиле американской исполнительницы Тейлор Свифт.
Реакция жителей Саутпорта и Лондона на нападение вылилась в акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что подозреваемый является беженцем. Правоохранители сообщили о задержании более сотни человек в Лондоне.
Столкновения с полицией в английском городе Саутпорте. 30 июля 2024 года - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
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