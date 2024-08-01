https://ria.ru/20240801/britanija-1963336291.html

Подозреваемому в нападении на детей в Саутпорте предъявили обвинения

Подозреваемому в нападении на детей в Саутпорте предъявили обвинения - РИА Новости, 01.08.2024

Подозреваемому в нападении на детей в Саутпорте предъявили обвинения

Подозреваемому по делу о нападении на детей в британском городе Саутпорт 17-летнему подростку предъявлены обвинения в убийстве, в покушении на убийство и... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T03:54

2024-08-01T03:54

2024-08-01T03:54

в мире

мерсисайд

лондон

тейлор свифт (певица)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Подозреваемому по делу о нападении на детей в британском городе Саутпорт 17-летнему подростку предъявлены обвинения в убийстве, в покушении на убийство и хранении холодного оружия, сообщила полиция графства Мерсисайд. "Мы можем подтвердить, что 17-летнему подростку мужского пола ... предъявлены обвинения в убийстве Биби Кинг, Элси Дот Стэнкомб и Элис Дасильвы Агиар; десяти случаях покушения на убийство; и хранении холодного оружия", - говорится в официальном заявлении. Отмечается, что имя подозреваемого по закону не может быть раскрыто, так как он несовершеннолетний. В среду начальник полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди сообщила, что британские правоохранители задержали трех человек в ходе беспорядков в английском городе Саутпорт, вспыхнувших после поножовщины, из-за которой погибли три ребенка. Полиция британского графства Мерсисайд в понедельник сообщила о нападении с ножом в городе Саутпорт. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, он был направлен в полицейский участок для допроса. Полицейские также подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение, предположительно, произошло во время занятий для детей по танцам в стиле американской исполнительницы Тейлор Свифт. Реакция жителей Саутпорта и Лондона на нападение вылилась в акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что подозреваемый является беженцем. Правоохранители сообщили о задержании более сотни человек в Лондоне.

https://ria.ru/20240731/stolknoveniya-1963052881.html

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в мире, мерсисайд, лондон, тейлор свифт (певица)