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Ближний Восток обречен - РИА Новости, 01.08.2024
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08:00 01.08.2024 (обновлено: 12:37 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html
Ближний Восток обречен
Ближний Восток обречен - РИА Новости, 01.08.2024
Ближний Восток обречен
Ближний Восток в огне. Клубы черного дыма восходят над Газой. Израиль наносит удары по Ливану. Происходит убийство в столице Ирана. Поднят красный флаг мести... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T08:00
2024-08-01T12:37
в мире
израиль
иран
ближний восток
масуд пезешкиан
исмаил хания
энтони блинкен
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963284025_0:8:1792:1016_1920x0_80_0_0_57511c1e9a9bd5299a122f66282a3c89.jpg
Ближний Восток в огне. Клубы черного дыма восходят над Газой. Израиль наносит удары по Ливану. Происходит убийство в столице Ирана. Поднят красный флаг мести. Большая война кажется как никогда близкой — и почти неизбежной. Но свидетелями не этой ли самой драмы мы становились уже несколько раз?Череда зловещих событий произошла в регионе за последние дни. Тридцатого июля израильские истребители нанесли удар по ливанской столице Бейруту, убив высокопоставленного командира движения "Хезболла" Фуада Шукра. В ходе этой атаки был убит и иранский военный советник Милад Бейди. Представители армии Израиля заявили, что удар по Бейруту нанесли в ответ на обстрел Голанских высот со стороны ливанских сил, приведший к гибели 12 детей друзов (этноконфессиональное меньшинство в Израиле).В этот же день в должность президента Ирана вступил Масуд Пезешкиан, победивший на внеочередных выборах, которые были проведены из-за трагической гибели Ибрагима Раиси, предыдущего президента. И уже на следующий день, 31 июля, в Тегеране в результате авиаудара был убит Исмаил Хания — глава политбюро движения ХАМАС, прибывший на инаугурацию Пезешкиана.Убийство вышло настолько дерзким, что не нашлось тех, кто готов взять за него ответственность. Представитель ХАМАС обвинил в случившемся Израиль — но, в отличие от Бейрута, пресс-служба ЦАХАЛ отказалась брать на себя ответственность за удар. Госсекретарь Энтони Блинкен также заявил, что США "не знали и не участвовали" в атаке на Ханию. Однако Али Хаменеи — верховный правитель Ирана — уже выступил с заявлением, что "преступный террористический израильский режим убил нашего дорогого гостя в нашем доме и заставил нас скорбеть, однако он также подготовил почву для своего сурового наказания". МИД Ирана подчеркнул и ответственность Соединенных Штатов "как сторонника и соучастника израильского режима в продолжении оккупации и геноцида палестинцев в совершении этого гнусного террористического акта".Два последних дня ознаменовались столь большим количеством политических убийств (и это не считая сведений об ударах по Багдаду и неудачном покушении на главнокомандующего армией Судана Абделя Фаттаха аль-Бурхана), что невозможно не прийти к выводам о скором начале полномасштабной войны на Ближнем Востоке, способной поглотить весь регион. Это ощущение усиливается бурной дипломатической реакцией стран региона, которые выступают с яростным осуждением происходящего (особенно резок глава Турции Реджеп Эрдоган).Однако о неизбежности такой войны говорится слишком часто, а худой мир в регионе по-прежнему сохраняется. Дерзкие действия израильских сил не удивят наблюдателей, внимательно следящих за регионом, — как привычными покажутся сдержанные ответные меры Ирана (и еще более сдержанные, почти неуловимые, ответные меры арабского мира, не считая хуситов). Можно сказать, что Иран исходит из понимания о своем стратегическом преимуществе по отношению к Израилю, другими словами — никуда не торопится, постепенно наращивая военный и экономический потенциал. Израиль же, имея гораздо меньшую численность населения, промышленную и экономическую мощь, стремится оперативно использовать те преимущества, которые имеет на данный момент, — опору на военное могущество США и их союзников, а также скорость принятия решений. В результате стратегическая дальновидность Ирана (как, надо полагать, страна видит свои шаги на международной арене) по отношению к молниеносным и дерзким действиям Израиля кажется нерешительностью — и наоборот, яростное поведение Израиля приводит его к стратегическому тупику (вспомним фактически утратившие силу из-за жесткого ответа в Газе "Соглашения Авраама").В конечном же счете выгодоприобретателями от прямого конфликта между Израилем и Ираном станут лишь Великобритания и Соединенные Штаты. Хотя США предпочли дистанцироваться от убийства Хании, но министр обороны Ллойд Остин уже пообещал защиту Израилю в случае нападения на него. Чем, безусловно, укрепил решимость руководства страны и лично Биньямина Нетаньяху. Нынешний премьер-министр Израиля проявляет неутомимую волю, всякий раз находя во внешней политике причину (то есть врага) сохранить свою власть над страной. Ему, безусловно, выгодно поддержание напряжения в регионе, но только до определенного градуса.В условиях политической неопределенности в Соединенных Штатах, где победа ни Трампа, ни Харрис еще не может быть гарантирована (как мы недавно видели, покушения на политиков случаются не только на Ближнем Востоке), делать окончательную ставку было бы неразумно. А поскольку от хозяина Белого дома по-прежнему зависит очень многое (например, сосредоточить силы на конфликте на Украине или в Газе), все игроки в регионе будут стараться поддержать хрупкий мир, несмотря на понесенные потери и воинственную риторику.Таким образом, можно сказать, что государства Ближнего Востока подошли очень близко к черте, за которой начинается большая война, но пока не готовы перейти ее. И ключевые стороны назревающего конфликта — Израиль и Иран — тоже.
https://ria.ru/20240801/ssha-1963322531.html
https://ria.ru/20240731/zapad-1963314947.html
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в мире, израиль, иран, ближний восток, масуд пезешкиан, исмаил хания, энтони блинкен, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, аналитика
В мире, Израиль, Иран, Ближний Восток, Масуд Пезешкиан, Исмаил Хания, Энтони Блинкен, ХАМАС, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, Аналитика

Ближний Восток обречен

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
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Евгений Балакин
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Ближний Восток в огне. Клубы черного дыма восходят над Газой. Израиль наносит удары по Ливану. Происходит убийство в столице Ирана. Поднят красный флаг мести. Большая война кажется как никогда близкой — и почти неизбежной. Но свидетелями не этой ли самой драмы мы становились уже несколько раз?
Череда зловещих событий произошла в регионе за последние дни. Тридцатого июля израильские истребители нанесли удар по ливанской столице Бейруту, убив высокопоставленного командира движения "Хезболла" Фуада Шукра. В ходе этой атаки был убит и иранский военный советник Милад Бейди. Представители армии Израиля заявили, что удар по Бейруту нанесли в ответ на обстрел Голанских высот со стороны ливанских сил, приведший к гибели 12 детей друзов (этноконфессиональное меньшинство в Израиле).
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Страны Запада заблокировали проект заявления Совбеза по убийству Хании
00:37
В этот же день в должность президента Ирана вступил Масуд Пезешкиан, победивший на внеочередных выборах, которые были проведены из-за трагической гибели Ибрагима Раиси, предыдущего президента. И уже на следующий день, 31 июля, в Тегеране в результате авиаудара был убит Исмаил Хания — глава политбюро движения ХАМАС, прибывший на инаугурацию Пезешкиана.
Убийство вышло настолько дерзким, что не нашлось тех, кто готов взять за него ответственность. Представитель ХАМАС обвинил в случившемся Израиль — но, в отличие от Бейрута, пресс-служба ЦАХАЛ отказалась брать на себя ответственность за удар. Госсекретарь Энтони Блинкен также заявил, что США "не знали и не участвовали" в атаке на Ханию. Однако Али Хаменеи — верховный правитель Ирана — уже выступил с заявлением, что "преступный террористический израильский режим убил нашего дорогого гостя в нашем доме и заставил нас скорбеть, однако он также подготовил почву для своего сурового наказания". МИД Ирана подчеркнул и ответственность Соединенных Штатов "как сторонника и соучастника израильского режима в продолжении оккупации и геноцида палестинцев в совершении этого гнусного террористического акта".
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
"Последний шанс". В Иране сделали предупреждение Западу
Вчера, 22:51
Два последних дня ознаменовались столь большим количеством политических убийств (и это не считая сведений об ударах по Багдаду и неудачном покушении на главнокомандующего армией Судана Абделя Фаттаха аль-Бурхана), что невозможно не прийти к выводам о скором начале полномасштабной войны на Ближнем Востоке, способной поглотить весь регион. Это ощущение усиливается бурной дипломатической реакцией стран региона, которые выступают с яростным осуждением происходящего (особенно резок глава Турции Реджеп Эрдоган).
Однако о неизбежности такой войны говорится слишком часто, а худой мир в регионе по-прежнему сохраняется. Дерзкие действия израильских сил не удивят наблюдателей, внимательно следящих за регионом, — как привычными покажутся сдержанные ответные меры Ирана (и еще более сдержанные, почти неуловимые, ответные меры арабского мира, не считая хуситов). Можно сказать, что Иран исходит из понимания о своем стратегическом преимуществе по отношению к Израилю, другими словами — никуда не торопится, постепенно наращивая военный и экономический потенциал. Израиль же, имея гораздо меньшую численность населения, промышленную и экономическую мощь, стремится оперативно использовать те преимущества, которые имеет на данный момент, — опору на военное могущество США и их союзников, а также скорость принятия решений. В результате стратегическая дальновидность Ирана (как, надо полагать, страна видит свои шаги на международной арене) по отношению к молниеносным и дерзким действиям Израиля кажется нерешительностью — и наоборот, яростное поведение Израиля приводит его к стратегическому тупику (вспомним фактически утратившие силу из-за жесткого ответа в Газе "Соглашения Авраама").
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Верховный лидер Ирана приказал нанести прямой удар по Израилю, пишут СМИ
Вчера, 22:21
В конечном же счете выгодоприобретателями от прямого конфликта между Израилем и Ираном станут лишь Великобритания и Соединенные Штаты. Хотя США предпочли дистанцироваться от убийства Хании, но министр обороны Ллойд Остин уже пообещал защиту Израилю в случае нападения на него. Чем, безусловно, укрепил решимость руководства страны и лично Биньямина Нетаньяху. Нынешний премьер-министр Израиля проявляет неутомимую волю, всякий раз находя во внешней политике причину (то есть врага) сохранить свою власть над страной. Ему, безусловно, выгодно поддержание напряжения в регионе, но только до определенного градуса.
В условиях политической неопределенности в Соединенных Штатах, где победа ни Трампа, ни Харрис еще не может быть гарантирована (как мы недавно видели, покушения на политиков случаются не только на Ближнем Востоке), делать окончательную ставку было бы неразумно. А поскольку от хозяина Белого дома по-прежнему зависит очень многое (например, сосредоточить силы на конфликте на Украине или в Газе), все игроки в регионе будут стараться поддержать хрупкий мир, несмотря на понесенные потери и воинственную риторику.
Таким образом, можно сказать, что государства Ближнего Востока подошли очень близко к черте, за которой начинается большая война, но пока не готовы перейти ее. И ключевые стороны назревающего конфликта — Израиль и Иран — тоже.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильИранБлижний ВостокМасуд ПезешкианИсмаил ХанияЭнтони БлинкенХАМАСХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в ТегеранеАналитика
 
 
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