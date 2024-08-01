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На имущество Блиновской и ее родственников наложили арест - РИА Новости, 01.08.2024
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15:33 01.08.2024 (обновлено: 15:37 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/blinovskaya-1963457962.html
На имущество Блиновской и ее родственников наложили арест
На имущество Блиновской и ее родственников наложили арест - РИА Новости, 01.08.2024
На имущество Блиновской и ее родственников наложили арест
Арест наложен на имущество стоимостью свыше 650,5 миллиона рублей, принадлежащее блогеру Елене Блиновской и ее близким родственникам, сообщает прокуратура... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T15:33
2024-08-01T15:37
происшествия
россия
елена блиновская
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Арест наложен на имущество стоимостью свыше 650,5 миллиона рублей, принадлежащее блогеру Елене Блиновской и ее близким родственникам, сообщает прокуратура Москвы"Прокуратура города Москвы заявила иск о взыскании с Блиновской ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации в результате налогового преступления. На имущество общей стоимостью свыше 650,5 миллионов рублей, принадлежащее Блиновской и ее близким родственникам, наложен арест", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, елена блиновская
Происшествия, Россия, Елена Блиновская
На имущество Блиновской и ее родственников наложили арест

Имущество Блиновской и ее семьи арестовано на сумму более 650,5 миллиона рублей

© Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramЕлена Блиновская
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Елена Блиновская. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Арест наложен на имущество стоимостью свыше 650,5 миллиона рублей, принадлежащее блогеру Елене Блиновской и ее близким родственникам, сообщает прокуратура Москвы
"Прокуратура города Москвы заявила иск о взыскании с Блиновской ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации в результате налогового преступления. На имущество общей стоимостью свыше 650,5 миллионов рублей, принадлежащее Блиновской и ее близким родственникам, наложен арест", - говорится в сообщении.
Елена Блиновская в зале суда. 24 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Защита Блиновской назвала сотрудников блогерши причиной проблем с налогами
25 июля, 04:16
 
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