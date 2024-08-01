https://ria.ru/20240801/blinovskaya-1963457962.html

На имущество Блиновской и ее родственников наложили арест

На имущество Блиновской и ее родственников наложили арест - РИА Новости, 01.08.2024

На имущество Блиновской и ее родственников наложили арест

Арест наложен на имущество стоимостью свыше 650,5 миллиона рублей, принадлежащее блогеру Елене Блиновской и ее близким родственникам, сообщает прокуратура... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T15:33

2024-08-01T15:33

2024-08-01T15:37

происшествия

россия

елена блиновская

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Арест наложен на имущество стоимостью свыше 650,5 миллиона рублей, принадлежащее блогеру Елене Блиновской и ее близким родственникам, сообщает прокуратура Москвы"Прокуратура города Москвы заявила иск о взыскании с Блиновской ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации в результате налогового преступления. На имущество общей стоимостью свыше 650,5 миллионов рублей, принадлежащее Блиновской и ее близким родственникам, наложен арест", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240725/blinovskaya-1961850170.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, елена блиновская