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Благоустройство 10 лесопарков завершат до конца года

Благоустройство 10 лесопарков завершат до конца года - РИА Новости, 01.08.2024

Благоустройство 10 лесопарков завершат до конца года

Специалисты занимаются благоустройством 26 лесопарков и лесопарковых зон в Подмосковье. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные председателя Мособлдумы... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T19:12

2024-08-01T19:12

2024-08-01T19:12

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Специалисты занимаются благоустройством 26 лесопарков и лесопарковых зон в Подмосковье. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.По его словам, работы на 10 участках планируют завершить уже к концу года. Выделенная на данные цели сумма составила свыше 6,3 миллиарда рублей.Так, территорию Кучинского леса, расположенного неподалеку от Балашихи, собираются обновить в течение трех лет. Глава городского округа Сергей Юров отметил, что при реализации проекта будут учитываться пожелания местных жителей.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)