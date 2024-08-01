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Благоустройство 10 лесопарков завершат до конца года
Благоустройство 10 лесопарков завершат до конца года - РИА Новости, 01.08.2024
Благоустройство 10 лесопарков завершат до конца года
Специалисты занимаются благоустройством 26 лесопарков и лесопарковых зон в Подмосковье. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные председателя Мособлдумы... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T19:12
2024-08-01T19:12
2024-08-01T19:12
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Специалисты занимаются благоустройством 26 лесопарков и лесопарковых зон в Подмосковье. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.По его словам, работы на 10 участках планируют завершить уже к концу года. Выделенная на данные цели сумма составила свыше 6,3 миллиарда рублей.Так, территорию Кучинского леса, расположенного неподалеку от Балашихи, собираются обновить в течение трех лет. Глава городского округа Сергей Юров отметил, что при реализации проекта будут учитываться пожелания местных жителей.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости.
Специалисты занимаются благоустройством 26 лесопарков и лесопарковых зон в Подмосковье. Об этом сообщил 360.ru
со ссылкой на данные председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.
По его словам, работы на 10 участках планируют завершить уже к концу года. Выделенная на данные цели сумма составила свыше 6,3 миллиарда рублей.
Так, территорию Кучинского леса, расположенного неподалеку от Балашихи, собираются обновить в течение трех лет. Глава городского округа Сергей Юров отметил, что при реализации проекта будут учитываться пожелания местных жителей.