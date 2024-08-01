Бизнес-форум "Лидеры инвестиций" пройдет в Нижнем Новгороде в сентябре
© Фото : Правительство Нижегородской областиПлощадка бизнес-форума "Лидеры инвестиций" в Нижнем Новгороде
Площадка бизнес-форума "Лидеры инвестиций" в Нижнем Новгороде. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Бизнес-форум "Лидеры инвестиций" пройдет на Нижегородской ярмарке 17 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ежегодно с 2006 года для поощрения наиболее значимых инвестиционных проектов при содействии правительства Нижегородской области проводился конкурс "Инвестиционный проект года". В 2023 году он впервые прошел в обновленном формате – форума и премии "Лидеры инвестиций".
«
"Предприниматели и инвесторы из Нижегородской области, а также из других регионов России и зарубежных стран приглашаются на бизнес-форум "Лидеры инвестиций" 17 сентября. Организатором форума выступает региональное министерство экономического развития и инвестиций совместно с Корпорацией развития Нижегородской области", - говорится в сообщении.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что мероприятия в формате бизнес-форума становятся площадкой для взаимодействия с инвесторами.
«
"Нижегородская область поднялась на вторую строчку в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата АСИ. Один из ключевых элементов в этой работе - общение с бизнесом, оперативная реакция на запросы инвесторов. Проведение бизнес-форума "Лидеры инвестиций" позволяет не только подчеркнуть значение инвестиций в развитии региона, но и пообщаться, сказать спасибо тем, кто заинтересован в развитии здесь своего бизнеса и создании новых возможностей", – цитирует пресс-служба слова Никитина.
В рамках пленарной дискуссии эксперты обсудят, как привлекать инвесторов в условиях высокой конкуренции регионов. Также будут затронуты вопросы развития промышленных предприятий и экономики замкнутого цикла, логистики и подготовки кадров.
Площадка форума объединит представителей федеральных и региональных органов исполнителей власти, органов местного самоуправления и представителей бизнес-сообщества. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться до 16 сентября на сайте форума: https://инвестнн.рф.