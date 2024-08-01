https://ria.ru/20240801/biznes-forum-1963409574.html

Бизнес-форум "Лидеры инвестиций" пройдет в Нижнем Новгороде в сентябре

Бизнес-форум "Лидеры инвестиций" пройдет в Нижнем Новгороде в сентябре - РИА Новости, 01.08.2024

Бизнес-форум "Лидеры инвестиций" пройдет в Нижнем Новгороде в сентябре

Бизнес-форум "Лидеры инвестиций" пройдет на Нижегородской ярмарке 17 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T12:58

2024-08-01T12:58

2024-08-01T12:58

нижегородская область

нижегородская область

россия

глеб никитин

агентство стратегических инициатив (аси)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Бизнес-форум "Лидеры инвестиций" пройдет на Нижегородской ярмарке 17 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона. Ежегодно с 2006 года для поощрения наиболее значимых инвестиционных проектов при содействии правительства Нижегородской области проводился конкурс "Инвестиционный проект года". В 2023 году он впервые прошел в обновленном формате – форума и премии "Лидеры инвестиций". "Предприниматели и инвесторы из Нижегородской области, а также из других регионов России и зарубежных стран приглашаются на бизнес-форум "Лидеры инвестиций" 17 сентября. Организатором форума выступает региональное министерство экономического развития и инвестиций совместно с Корпорацией развития Нижегородской области", - говорится в сообщении. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что мероприятия в формате бизнес-форума становятся площадкой для взаимодействия с инвесторами. "Нижегородская область поднялась на вторую строчку в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата АСИ. Один из ключевых элементов в этой работе - общение с бизнесом, оперативная реакция на запросы инвесторов. Проведение бизнес-форума "Лидеры инвестиций" позволяет не только подчеркнуть значение инвестиций в развитии региона, но и пообщаться, сказать спасибо тем, кто заинтересован в развитии здесь своего бизнеса и создании новых возможностей", – цитирует пресс-служба слова Никитина. В рамках пленарной дискуссии эксперты обсудят, как привлекать инвесторов в условиях высокой конкуренции регионов. Также будут затронуты вопросы развития промышленных предприятий и экономики замкнутого цикла, логистики и подготовки кадров. Площадка форума объединит представителей федеральных и региональных органов исполнителей власти, органов местного самоуправления и представителей бизнес-сообщества. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться до 16 сентября на сайте форума: https://инвестнн.рф.

https://ria.ru/20240216/it-khab-1927856040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

нижегородская область, россия, глеб никитин, агентство стратегических инициатив (аси)