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Бизнес-форум "Лидеры инвестиций" пройдет в Нижнем Новгороде в сентябре - РИА Новости, 01.08.2024
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Нижегородская область
 
12:58 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/biznes-forum-1963409574.html
Бизнес-форум "Лидеры инвестиций" пройдет в Нижнем Новгороде в сентябре
Бизнес-форум "Лидеры инвестиций" пройдет в Нижнем Новгороде в сентябре - РИА Новости, 01.08.2024
Бизнес-форум "Лидеры инвестиций" пройдет в Нижнем Новгороде в сентябре
Бизнес-форум "Лидеры инвестиций" пройдет на Нижегородской ярмарке 17 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T12:58
2024-08-01T12:58
нижегородская область
нижегородская область
россия
глеб никитин
агентство стратегических инициатив (аси)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Бизнес-форум "Лидеры инвестиций" пройдет на Нижегородской ярмарке 17 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона. Ежегодно с 2006 года для поощрения наиболее значимых инвестиционных проектов при содействии правительства Нижегородской области проводился конкурс "Инвестиционный проект года". В 2023 году он впервые прошел в обновленном формате – форума и премии "Лидеры инвестиций". "Предприниматели и инвесторы из Нижегородской области, а также из других регионов России и зарубежных стран приглашаются на бизнес-форум "Лидеры инвестиций" 17 сентября. Организатором форума выступает региональное министерство экономического развития и инвестиций совместно с Корпорацией развития Нижегородской области", - говорится в сообщении. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что мероприятия в формате бизнес-форума становятся площадкой для взаимодействия с инвесторами. "Нижегородская область поднялась на вторую строчку в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата АСИ. Один из ключевых элементов в этой работе - общение с бизнесом, оперативная реакция на запросы инвесторов. Проведение бизнес-форума "Лидеры инвестиций" позволяет не только подчеркнуть значение инвестиций в развитии региона, но и пообщаться, сказать спасибо тем, кто заинтересован в развитии здесь своего бизнеса и создании новых возможностей", – цитирует пресс-служба слова Никитина. В рамках пленарной дискуссии эксперты обсудят, как привлекать инвесторов в условиях высокой конкуренции регионов. Также будут затронуты вопросы развития промышленных предприятий и экономики замкнутого цикла, логистики и подготовки кадров. Площадка форума объединит представителей федеральных и региональных органов исполнителей власти, органов местного самоуправления и представителей бизнес-сообщества. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться до 16 сентября на сайте форума: https://инвестнн.рф.
https://ria.ru/20240216/it-khab-1927856040.html
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нижегородская область, россия, глеб никитин, агентство стратегических инициатив (аси)
Нижегородская область, Нижегородская область, Россия, Глеб Никитин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)

Бизнес-форум "Лидеры инвестиций" пройдет в Нижнем Новгороде в сентябре

© Фото : Правительство Нижегородской областиПлощадка бизнес-форума "Лидеры инвестиций" в Нижнем Новгороде
Площадка бизнес-форума Лидеры инвестиций в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : Правительство Нижегородской области
Площадка бизнес-форума "Лидеры инвестиций" в Нижнем Новгороде. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Бизнес-форум "Лидеры инвестиций" пройдет на Нижегородской ярмарке 17 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ежегодно с 2006 года для поощрения наиболее значимых инвестиционных проектов при содействии правительства Нижегородской области проводился конкурс "Инвестиционный проект года". В 2023 году он впервые прошел в обновленном формате – форума и премии "Лидеры инвестиций".
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«
"Предприниматели и инвесторы из Нижегородской области, а также из других регионов России и зарубежных стран приглашаются на бизнес-форум "Лидеры инвестиций" 17 сентября. Организатором форума выступает региональное министерство экономического развития и инвестиций совместно с Корпорацией развития Нижегородской области", - говорится в сообщении.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что мероприятия в формате бизнес-форума становятся площадкой для взаимодействия с инвесторами.
«
"Нижегородская область поднялась на вторую строчку в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата АСИ. Один из ключевых элементов в этой работе - общение с бизнесом, оперативная реакция на запросы инвесторов. Проведение бизнес-форума "Лидеры инвестиций" позволяет не только подчеркнуть значение инвестиций в развитии региона, но и пообщаться, сказать спасибо тем, кто заинтересован в развитии здесь своего бизнеса и создании новых возможностей", – цитирует пресс-служба слова Никитина.
В рамках пленарной дискуссии эксперты обсудят, как привлекать инвесторов в условиях высокой конкуренции регионов. Также будут затронуты вопросы развития промышленных предприятий и экономики замкнутого цикла, логистики и подготовки кадров.
Площадка форума объединит представителей федеральных и региональных органов исполнителей власти, органов местного самоуправления и представителей бизнес-сообщества. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться до 16 сентября на сайте форума: https://инвестнн.рф.
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