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Би-би-си платила ведущему, зная об аресте по делу о непристойных фото детей

Би-би-си платила ведущему, зная об аресте по делу о непристойных фото детей - РИА Новости, 01.08.2024

Би-би-си платила ведущему, зная об аресте по делу о непристойных фото детей

Британская телерадиокомпания Би-би-си знала об обвинениях в создании непристойных фотографий детей в отношении своего экс-ведущего Хью Эдвардса, но продолжала... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T12:46

2024-08-01T12:46

2024-08-01T12:46

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Британская телерадиокомпания Би-би-си знала об обвинениях в создании непристойных фотографий детей в отношении своего экс-ведущего Хью Эдвардса, но продолжала выплачивать ему зарплату, бывший диктор получил более 200 тысяч фунтов стерлингов после ареста по этому делу, сообщает газета Telegraph. Телеканал Sky News в среду сообщил, что Эдвардс признался в создании непристойных фотографий детей. Экс-ведущий признал в суде вину в трёх правонарушениях, совершенных с декабря 2020 года по август 2021 года. Все они связаны с получением непристойных материалов с несовершеннолетними в чате мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*). "Корпорацию Би-би-си ожидают вопросы, после того как выяснилось, что она выплатила Эдвардсу более 200 тысяч фунтов стерлингов после его ареста за хранение непристойных изображений детей", - пишет издание. Газета отметила, что журналист получал зарплату вплоть до отставки по собственному желанию в апреле. Как сообщали в лондонской полиции, диктора арестовали в ноябре 2023 года, после чего был выпущен под залог. Обвинение ему предъявили 26 июня 2024 года после санкции Королевской прокурорской службы. Ожидается, что суд вынесет приговор мужчине 16 сентября этого года. Ведущий подал в отставку в апреле, ссылаясь на проблемы со здоровьем, однако не выходил в эфир с лета 2023 года. В июле того же года газета Sun сообщила, что Эдвардс платил деньги подростку в обмен на фотографии сексуального характера. Его супруга тогда заявляла, что диктор в последние годы лечился от тяжелой депрессии. Эдвардс вел BBC News at Ten - ведущую вечернюю новостную программу Би-би-си. Именно он 8 сентября 2022 года объявил о смерти королевы Великобритании Елизаветы II, а затем освещал ее похороны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240622/telegraph-1954703488.html

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