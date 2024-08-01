https://ria.ru/20240801/belgorod-1963388874.html
В Белгороде вновь объявили ракетную опасность
В Белгороде вновь объявили ракетную опасность - РИА Новости, 01.08.2024
В Белгороде вновь объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:46
2024-08-01T11:46
2024-08-01T11:47
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Белгороде и Белгородском районе повторно запущена сирена ракетной опасности", - говорится в сообщении. Новая угроза ракетного обстрела объявлена спустя примерно 3 минуты после отмены предыдущей.
https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html
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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгороде вновь объявили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность