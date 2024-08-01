https://ria.ru/20240801/belgorod-1963346186.html

В Белгороде возобновят работу учреждений культуры и спорта

В Белгороде возобновят работу учреждений культуры и спорта - РИА Новости, 01.08.2024

В Белгороде возобновят работу учреждений культуры и спорта

Оперативным штабом принято решение о возобновлении с 1 августа работы учреждений культуры, спорта и дополнительного образования в Белгороде при соблюдении всех... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T07:37

2024-08-01T07:37

2024-08-01T07:37

общество

белгород

белгородская область

украина

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Оперативным штабом принято решение о возобновлении с 1 августа работы учреждений культуры, спорта и дополнительного образования в Белгороде при соблюдении всех необходимых мер безопасности, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Вчера на заседании оперативного штаба было принято решение о том, что с 1 августа, то есть с сегодняшнего дня, возобновляем работу учреждений культуры, спорта, дополнительного образования в городе Белгороде — с соблюдением всех тех мер безопасности, которые мы с вами сформировали за последние два с половиной года, и с письменного согласия родителей", - говорится в сообщении Гладкова на странице в соцсети "ВКонтакте". В конце марта текущего года глава области объявил о приостановке занятий в кружках и секциях в 30-километровой зоне от государственной границы. В связи с обстрелами со стороны Украины, школьники из приграничных районов Белгородской области, а также областного центра и Яковлевского округа завершали четвертую четверть в дистанционном формате. Кроме того, было принято решение об организованном вывозе детей из приграничных районов на летний отдых в другие регионы России.

https://ria.ru/20240526/belgorod-1948501091.html

белгород

белгородская область

украина

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общество, белгород, белгородская область, украина, вячеслав гладков