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Банный комплекс во Владивостоке закрылся после обрушения потолка - РИА Новости, 01.08.2024
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21:54 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/banya-1963552812.html
Банный комплекс во Владивостоке закрылся после обрушения потолка
Банный комплекс во Владивостоке закрылся после обрушения потолка - РИА Новости, 01.08.2024
Банный комплекс во Владивостоке закрылся после обрушения потолка
Банный комплекс "Акватория" во Владивостоке, где после обрушения потолка пострадали восемь человек, временно закрывается, все брони отменяются, сообщает... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T21:54
2024-08-01T21:54
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг – РИА Новости. Банный комплекс "Акватория" во Владивостоке, где после обрушения потолка пострадали восемь человек, временно закрывается, все брони отменяются, сообщает организация. В четверг вечером в банном комплексе обрушились металлические конструкции потолка на площади порядка 100 квадратных метров, сообщала ранее прокуратура Приморского края. По данным краевого СК, в результате восемь человек госпитализировали. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Источник, знакомый с ситуацией, сообщал РИА Новости, что среди пострадавших также есть 14-летний подросток. "Администрация водного комплекса крайне сожалеет о случившемся... До момента окончания всех необходимых действий водный комплекс будет закрыт, а действующие брони отменены", - говорится в Тelegram-канале комплекса. По данным "Акватории", в 21.15 (14.15 мск) элементы реечного подвесного потолка на минус втором этаже здания частично обрушились. "Они являются декоративными и не имеют отношения к конструктиву здания", - добавили в организации. Ранее источник рассказал РИА Новости, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Другой источник агентства сообщил, что вероятной причиной обрушения могли стать дефекты крепления конструкций.
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Банный комплекс во Владивостоке закрылся после обрушения потолка

Банный комплекс "Акватория" во Владивостоке временно закрылся после ЧП

© Фото : Прокуратура Приморского края/TelegramМесто обрушения элементов потолка в развлекательном комплексе "Акватория" во Владивостоке
Место обрушения элементов потолка в развлекательном комплексе Акватория во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : Прокуратура Приморского края/Telegram
Место обрушения элементов потолка в развлекательном комплексе "Акватория" во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 1 авг – РИА Новости. Банный комплекс "Акватория" во Владивостоке, где после обрушения потолка пострадали восемь человек, временно закрывается, все брони отменяются, сообщает организация.
В четверг вечером в банном комплексе обрушились металлические конструкции потолка на площади порядка 100 квадратных метров, сообщала ранее прокуратура Приморского края. По данным краевого СК, в результате восемь человек госпитализировали. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Источник, знакомый с ситуацией, сообщал РИА Новости, что среди пострадавших также есть 14-летний подросток.
"Администрация водного комплекса крайне сожалеет о случившемся... До момента окончания всех необходимых действий водный комплекс будет закрыт, а действующие брони отменены", - говорится в Тelegram-канале комплекса.
По данным "Акватории", в 21.15 (14.15 мск) элементы реечного подвесного потолка на минус втором этаже здания частично обрушились.
"Они являются декоративными и не имеют отношения к конструктиву здания", - добавили в организации.
Ранее источник рассказал РИА Новости, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Другой источник агентства сообщил, что вероятной причиной обрушения могли стать дефекты крепления конструкций.
Обрушение потолка в комплексе Акватория во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Три человека находятся в тяжелом состоянии после ЧП в бане во Владивостоке
Вчера, 16:50
 
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