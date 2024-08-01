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Во Владивостоке после обрушения в бане госпитализировали пять человек - РИА Новости, 01.08.2024
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16:26 01.08.2024 (обновлено: 16:41 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/banya-1963470445.html
Во Владивостоке после обрушения в бане госпитализировали пять человек
Во Владивостоке после обрушения в бане госпитализировали пять человек - РИА Новости, 01.08.2024
Во Владивостоке после обрушения в бане госпитализировали пять человек
Пять человек госпитализировали после обрушения потолка в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке, еще трое от госпитализации отказались, сообщает мэрия... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T16:26
2024-08-01T16:41
происшествия
владивосток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг – РИА Новости. Пять человек госпитализировали после обрушения потолка в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке, еще трое от госпитализации отказались, сообщает мэрия города.В четверг вечером в банном комплексе обрушились металлические конструкции потолка на площади порядка 100 квадратных метров, сообщала ранее прокуратура."По предварительной информации, в результате происшествия пострадали восемь человек. Пять из них госпитализированы, трое от госпитализации отказались", - говорится в сообщении.На месте работают сотрудники МЧС России, скорой помощи, Владивостокской городской поисково-спасательной службы и управления гражданской защиты населения, добавили в мэрии.
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происшествия, владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Владивосток, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Во Владивостоке после обрушения в бане госпитализировали пять человек

После обрушения потолка в бане во Владивостоке госпитализировали пять человек

© Фото : NewsVL.ruСпасатели у комплекса "Акватория" во Владивостоке, где произошло обрушение крыши
Спасатели у комплекса Акватория во Владивостоке, где произошло обрушение крыши - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : NewsVL.ru
Спасатели у комплекса "Акватория" во Владивостоке, где произошло обрушение крыши
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 1 авг – РИА Новости. Пять человек госпитализировали после обрушения потолка в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке, еще трое от госпитализации отказались, сообщает мэрия города.
В четверг вечером в банном комплексе обрушились металлические конструкции потолка на площади порядка 100 квадратных метров, сообщала ранее прокуратура.
«
"По предварительной информации, в результате происшествия пострадали восемь человек. Пять из них госпитализированы, трое от госпитализации отказались", - говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники МЧС России, скорой помощи, Владивостокской городской поисково-спасательной службы и управления гражданской защиты населения, добавили в мэрии.
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ПроисшествияВладивостокМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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