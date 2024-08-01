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Во Владивостоке после обрушения в бане госпитализировали пять человек
Во Владивостоке после обрушения в бане госпитализировали пять человек - РИА Новости, 01.08.2024
Во Владивостоке после обрушения в бане госпитализировали пять человек
Пять человек госпитализировали после обрушения потолка в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке, еще трое от госпитализации отказались, сообщает мэрия... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T16:26
2024-08-01T16:26
2024-08-01T16:41
происшествия
владивосток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг – РИА Новости. Пять человек госпитализировали после обрушения потолка в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке, еще трое от госпитализации отказались, сообщает мэрия города.В четверг вечером в банном комплексе обрушились металлические конструкции потолка на площади порядка 100 квадратных метров, сообщала ранее прокуратура."По предварительной информации, в результате происшествия пострадали восемь человек. Пять из них госпитализированы, трое от госпитализации отказались", - говорится в сообщении.На месте работают сотрудники МЧС России, скорой помощи, Владивостокской городской поисково-спасательной службы и управления гражданской защиты населения, добавили в мэрии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Владивосток, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Во Владивостоке после обрушения в бане госпитализировали пять человек
После обрушения потолка в бане во Владивостоке госпитализировали пять человек