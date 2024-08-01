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Во Владивостоке после обрушения в бане госпитализировали пять человек

Во Владивостоке после обрушения в бане госпитализировали пять человек - РИА Новости, 01.08.2024

Во Владивостоке после обрушения в бане госпитализировали пять человек

Пять человек госпитализировали после обрушения потолка в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке, еще трое от госпитализации отказались, сообщает мэрия... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T16:26

2024-08-01T16:26

2024-08-01T16:41

происшествия

владивосток

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг – РИА Новости. Пять человек госпитализировали после обрушения потолка в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке, еще трое от госпитализации отказались, сообщает мэрия города.В четверг вечером в банном комплексе обрушились металлические конструкции потолка на площади порядка 100 квадратных метров, сообщала ранее прокуратура."По предварительной информации, в результате происшествия пострадали восемь человек. Пять из них госпитализированы, трое от госпитализации отказались", - говорится в сообщении.На месте работают сотрудники МЧС России, скорой помощи, Владивостокской городской поисково-спасательной службы и управления гражданской защиты населения, добавили в мэрии.

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владивосток

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия