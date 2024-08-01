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В банном комплексе во Владивостоке обрушился потолок
В банном комплексе во Владивостоке обрушился потолок - РИА Новости, 01.08.2024
В банном комплексе во Владивостоке обрушился потолок
Потолок обрушился в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке, есть пострадавшие, сообщила прокуратура Приморского края. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T16:16
2024-08-01T16:16
2024-08-01T16:46
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Потолок обрушился в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке, есть пострадавшие, сообщила прокуратура Приморского края."Вечером 1 августа 2024 (года. — Прим. ред.) на -2 этаже водно-бассейнового комплекса "Акватория" во Владивостоке на площади порядка 100 квадратных метров произошло обрушение металлических элементов потолка. В результате происшествия есть пострадавшие", — говорится в заявлении.На место выехали заместитель прокурора края Андрей Трегубов и прокурор Ленинского района Владивостока Роман Язвенко. Организована проверка, по результатам которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации здания и безопасности услуг, оказываемых населению.По данным мэрии, при обрушении пострадали восемь человек, их госпитализировали. На месте работают сотрудники МЧС, скорой помощи, Владивостокской городской поисково-спасательной службы и управления гражданской защиты населения.
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владивосток, происшествия, приморский край, ленинский район
Владивосток, Происшествия, Приморский край, Ленинский район
В банном комплексе во Владивостоке обрушился потолок
В банном комплексе "Акватория" во Владивостоке на 100 кв м обрушился потолок