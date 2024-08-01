https://ria.ru/20240801/banya-1963467593.html

В банном комплексе во Владивостоке обрушился потолок

В банном комплексе во Владивостоке обрушился потолок - РИА Новости, 01.08.2024

В банном комплексе во Владивостоке обрушился потолок

Потолок обрушился в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке, есть пострадавшие, сообщила прокуратура Приморского края. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T16:16

2024-08-01T16:16

2024-08-01T16:46

владивосток

происшествия

приморский край

ленинский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963470635_0:164:474:431_1920x0_80_0_0_0415fafc2014217a2a6e72b275efbed3.jpg

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Потолок обрушился в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке, есть пострадавшие, сообщила прокуратура Приморского края."Вечером 1 августа 2024 (года. — Прим. ред.) на -2 этаже водно-бассейнового комплекса "Акватория" во Владивостоке на площади порядка 100 квадратных метров произошло обрушение металлических элементов потолка. В результате происшествия есть пострадавшие", — говорится в заявлении.На место выехали заместитель прокурора края Андрей Трегубов и прокурор Ленинского района Владивостока Роман Язвенко. Организована проверка, по результатам которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации здания и безопасности услуг, оказываемых населению.По данным мэрии, при обрушении пострадали восемь человек, их госпитализировали. На месте работают сотрудники МЧС, скорой помощи, Владивостокской городской поисково-спасательной службы и управления гражданской защиты населения.

https://ria.ru/20240801/rebenok-1963428401.html

владивосток

приморский край

ленинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владивосток, происшествия, приморский край, ленинский район