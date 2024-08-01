https://ria.ru/20240801/avtobus-1963351257.html
В Курской области украинский коптер атаковал микроавтобус
В Курской области украинский коптер атаковал микроавтобус - РИА Новости, 01.08.2024
В Курской области украинский коптер атаковал микроавтобус
Украинский беспилотник атаковал микроавтобус недалеко от станции Глушково Курской области, пострадали водитель и пассажирка, сообщил врио губернатора Алексей... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T08:53
2024-08-01T08:53
2024-08-01T09:10
курская область
происшествия
глушковский район
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал микроавтобус недалеко от станции Глушково Курской области, пострадали водитель и пассажирка, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Сегодня утром недалеко от станции Глушково Глушковского района украинский коптер атаковал микроавтобус. Ранены водитель и одна из пассажирок. Они доставлены в Глушковскую районную больницу, где им оказывают медицинскую помощь", - написал он.
https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html
курская область
глушковский район
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курская область, происшествия, глушковский район, алексей смирнов (политик)
Курская область, Происшествия, Глушковский район, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области украинский коптер атаковал микроавтобус
Власти: коптер ВСУ атаковал микроавтобус в Курской области, двое пострадали