https://ria.ru/20240801/artilleristy-1963338844.html
Артиллеристы уничтожают огневые точки ВСУ, откуда бьют по мирным жителям
Артиллеристы уничтожают огневые точки ВСУ, откуда бьют по мирным жителям - РИА Новости, 01.08.2024
Артиллеристы уничтожают огневые точки ВСУ, откуда бьют по мирным жителям
Артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожают огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ), наносящие удары по населенным пунктам и мирным жителям... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T05:08
2024-08-01T05:08
2024-08-01T05:08
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МЕЛИТОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожают огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ), наносящие удары по населенным пунктам и мирным жителям Запорожской области, рассказал журналистам заряжающий 152-миллиметровой пушки "Гиацинт-Б" с позывным "Медведь". "ВСУ ушли в активную оборону, при этом противник не прекращает попыток атаковать населенные пункты. Бьют по жилым домам со всего, что может стрелять, применяют кочующие минометы, реактивную артиллерию и гаубицы западного производства... То есть тут у кого-то из них родственники, близкие, то есть они, опять же, получается, по своими же близким стреляют", - сказал военнослужащий. По его словам, на ореховском направлении в Запорожской области артиллерийские расчеты работают с закрытых позиций, поражая на расстоянии до 30 километров украинскую технику, личный состав и склады, что позволяет группировке "Днепр" продавливать оборону противника. "Нам поступают в нужных количествах современные 152-миллиметровые снаряды, осколочно-фугасные пробивают даже хорошо укрепленные позиции ВСУ, дальность увеличена и точность", - добавил артиллерист.
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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы уничтожают огневые точки ВСУ, откуда бьют по мирным жителям
Артиллерия "Днепра" уничтожает огневые точки ВСУ, откуда бьют по мирным жителям
МЕЛИТОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожают огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ), наносящие удары по населенным пунктам и мирным жителям Запорожской области, рассказал журналистам заряжающий 152-миллиметровой пушки "Гиацинт-Б" с позывным "Медведь".
«
"ВСУ ушли в активную оборону, при этом противник не прекращает попыток атаковать населенные пункты. Бьют по жилым домам со всего, что может стрелять, применяют кочующие минометы, реактивную артиллерию и гаубицы западного производства... То есть тут у кого-то из них родственники, близкие, то есть они, опять же, получается, по своими же близким стреляют", - сказал военнослужащий.
По его словам, на ореховском направлении в Запорожской области артиллерийские расчеты работают с закрытых позиций, поражая на расстоянии до 30 километров украинскую технику, личный состав и склады, что позволяет группировке "Днепр" продавливать оборону противника.
"Нам поступают в нужных количествах современные 152-миллиметровые снаряды, осколочно-фугасные пробивают даже хорошо укрепленные позиции ВСУ, дальность увеличена и точность", - добавил артиллерист.