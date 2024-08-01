https://ria.ru/20240801/amerikantsy-1963219574.html

Американцы назначили Украину в Юго-Восточной Азии

Американцы назначили Украину в Юго-Восточной Азии - РИА Новости, 01.08.2024

Американцы назначили Украину в Юго-Восточной Азии

Берите полмиллиарда долларов и продолжайте аккуратно задирать Китай: так могла бы выглядеть на недипломатическом языке формула соглашения, которую привез в... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T08:00

2024-08-01T08:00

2024-08-01T08:02

аналитика

китай

филиппины

сша

энтони блинкен

фердинанд маркос

ллойд остин

нато

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Берите полмиллиарда долларов и продолжайте аккуратно задирать Китай: так могла бы выглядеть на недипломатическом языке формула соглашения, которую привез в столицу Филиппин госсекретарь США Энтони Блинкен. Он вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином провел в Маниле сутки, встречаясь с филиппинскими коллегами. И улетел, съев по дороге знаменитую местную шоколадку со сладкой булочкой, увозя дареную коробку того же шоколада — и еще массу раздражения как своих сторонников в этой стране, так и противников.Дипломатический сюжет под девизом "сколько стоит китайско-филиппинский конфликт" тянется уже около двух лет (президентский срок Фердинанда Маркоса — младшего). И интересен этот сюжет тем, что показывает в миниатюре всю ситуацию с выстраиваемыми западными альянсами по всему миру. Ситуация называется "дипломатия на цыпочках".Здесь уместно вспомнить, как на днях в Вашингтон приезжал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который среди прочего высказал мысль: в каждом регионе мира должен быть местный филиал НАТО. Мысли этой несколько десятилетий, она реализовывалась много раз с переменным успехом. Главная проблема тут в том, что в каждом регионе надо найти свою Украину (то есть провокатора).В Юго-Восточной Азии такого кандидата искали долго, с Филиппинами стало что-то получаться около двух лет назад, начиная с президентства Маркоса. Сначала США добились права доступа на местные военные базы (особенно те, что поближе к Тайваню). А потом началась история со "Сьерра Мадре", огромным ржавым корытом когда-то из состава ВМС Филиппин (можно им полюбоваться по этой ссылке). Корыто было посажено на мель в спорных водах, которые считают своими Китай и Филиппины. Дело в том, что при правильном количестве цемента эту посудину можно превратить в остров, а тогда разговор о том, кому принадлежит шельф, будет тянуться вечно в полном соответствии с международным морским правом (были прецеденты).В этом году начались столкновения по поводу подвоза то ли цемента, то ли еды и воды сидящим на "Сьерра Мадре" филиппинским морским пехотинцам. Весь мир теперь знает, что из-за действий китайских моряков один филиппинец лишился одного пальца. Вашингтон и прочая азиатская как бы НАТО усилили разговоры о том, что Пекин мешает судоходству всей Азии и надо укреплять альянс (в который, по разным соглашениям, входят Япония, Южная Корея, Австралия). Блинкен с Остином только что побывали в Токио, где на эту тему высказывались долго и гневно.Но вот что произошло за последние месяцы с Филиппинами: там зашаталась власть. В этой стране очень много сильных СМИ, и мы только и видим в них и в других странах скептические размышления на тему: как это Маркос начал задирать Китай, опираясь на мнение министра обороны, но без согласия советника по национальной безопасности и многих прочих. "Прочие" интересуются: страну втягивают в конфликт с громадной ядерной державой, а защитят ли США? И как защитят — как Украину или как те же Филиппины в 1941-42 годах, когда дело кончилось японским вторжением и "маршем смерти" местных и американских военнопленных в концлагерь?Здесь дело в том, что Маркос — не очень опытный и умелый президент, его избрали потому, что раньше президентом (хорошим) был его отец, затем объявленный американцами автократом. Осведомленные круги расскажут вам, что реальная власть у его сестры Айми, а она как раз пришла в ужас от военных игр против страны, у которой самый большой в мире военный флот (это Китай, а не США). Хуже того, от всех постов в правительстве отказалась вице-президент Сара Дутерте, а она ведь была частью предвыборной коалиции двух ключевых сил страны.Наконец, и сам бывший президент Дутерте высказал очевидное: при мне все было тихо и хорошо, конфликтов с Китаем не было — а что сейчас? И уж совсем наконец филиппинцы на прошлой неделе оказались лицом к лицу с коллегами по АСЕАН на ежегодных министерских встречах в Лаосе. Там ключевая мысль была такой: вы втягиваете в конфликт целый регион, для которого первый торговый партнер — Китай. И, кстати, у вас такие же морские претензии к Малайзии — тоже будете просить Америку защитить вас от нас?Сразу после встреч в Лаосе в Манилу примчались Блинкен с Остином и привезли вот эти 500 миллионов. На модернизацию филиппинского флота (против китайского). Плюс были уверения гостей, что и после выборов в США Филиппины никто не оставит в беде. Защитят железно. Слово пацана.Ключевой вопрос здесь, вообще-то, в ракетах средней дальности — американских, конечно, на филиппинской земле и прицелом на Китай. И на филиппино-китайской министерской встрече в Лаосе проблема Пекином так и была поставлена: смотрим, как там с ракетами. От этого решения многое зависит. Пока, похоже, вопрос подвешен до конца года.Но при этом, предложил Пекин, разряжаем напряженность и договариваемся вести себя тихо. Филиппинская сторона согласилась. По всем описанным выше причинам.Вот это и есть упомянутая "дипломатия на цыпочках". Ее, с разными стадиями интенсивности, сейчас проводят все прочие участники "азиатской НАТО", то есть Япония, Южная Корея, Австралия. У всех торговля с Китаем — вопрос жизни и смерти. Все боятся сделать лишний шаг, все принимают обтекаемые заявления, все смотрят, есть ли у США деньги для союзников и сколько (а сколько уходит на Украину, не говоря об Израиле, и с каким результатом). И все ждут президентских выборов в США.

https://ria.ru/20240727/kitay-1962325444.html

https://ria.ru/20240708/kitay-1958209731.html

https://ria.ru/20240705/filippiny-1957735958.html

https://ria.ru/20240719/amerika-1960851220.html

китай

филиппины

сша

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аналитика, китай, филиппины, сша, энтони блинкен, фердинанд маркос, ллойд остин, нато, министерство обороны сша