https://ria.ru/20240801/amerikantsy-1963219574.html
Американцы назначили Украину в Юго-Восточной Азии
Американцы назначили Украину в Юго-Восточной Азии - РИА Новости, 01.08.2024
Американцы назначили Украину в Юго-Восточной Азии
Берите полмиллиарда долларов и продолжайте аккуратно задирать Китай: так могла бы выглядеть на недипломатическом языке формула соглашения, которую привез в... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T08:00
2024-08-01T08:00
2024-08-01T08:02
аналитика
китай
филиппины
сша
энтони блинкен
фердинанд маркос
ллойд остин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963221117_0:16:3570:2024_1920x0_80_0_0_6e55a5ca428f31b1d7a5e86fd994341e.jpg
Берите полмиллиарда долларов и продолжайте аккуратно задирать Китай: так могла бы выглядеть на недипломатическом языке формула соглашения, которую привез в столицу Филиппин госсекретарь США Энтони Блинкен. Он вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином провел в Маниле сутки, встречаясь с филиппинскими коллегами. И улетел, съев по дороге знаменитую местную шоколадку со сладкой булочкой, увозя дареную коробку того же шоколада — и еще массу раздражения как своих сторонников в этой стране, так и противников.Дипломатический сюжет под девизом "сколько стоит китайско-филиппинский конфликт" тянется уже около двух лет (президентский срок Фердинанда Маркоса — младшего). И интересен этот сюжет тем, что показывает в миниатюре всю ситуацию с выстраиваемыми западными альянсами по всему миру. Ситуация называется "дипломатия на цыпочках".Здесь уместно вспомнить, как на днях в Вашингтон приезжал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который среди прочего высказал мысль: в каждом регионе мира должен быть местный филиал НАТО. Мысли этой несколько десятилетий, она реализовывалась много раз с переменным успехом. Главная проблема тут в том, что в каждом регионе надо найти свою Украину (то есть провокатора).В Юго-Восточной Азии такого кандидата искали долго, с Филиппинами стало что-то получаться около двух лет назад, начиная с президентства Маркоса. Сначала США добились права доступа на местные военные базы (особенно те, что поближе к Тайваню). А потом началась история со "Сьерра Мадре", огромным ржавым корытом когда-то из состава ВМС Филиппин (можно им полюбоваться по этой ссылке). Корыто было посажено на мель в спорных водах, которые считают своими Китай и Филиппины. Дело в том, что при правильном количестве цемента эту посудину можно превратить в остров, а тогда разговор о том, кому принадлежит шельф, будет тянуться вечно в полном соответствии с международным морским правом (были прецеденты).В этом году начались столкновения по поводу подвоза то ли цемента, то ли еды и воды сидящим на "Сьерра Мадре" филиппинским морским пехотинцам. Весь мир теперь знает, что из-за действий китайских моряков один филиппинец лишился одного пальца. Вашингтон и прочая азиатская как бы НАТО усилили разговоры о том, что Пекин мешает судоходству всей Азии и надо укреплять альянс (в который, по разным соглашениям, входят Япония, Южная Корея, Австралия). Блинкен с Остином только что побывали в Токио, где на эту тему высказывались долго и гневно.Но вот что произошло за последние месяцы с Филиппинами: там зашаталась власть. В этой стране очень много сильных СМИ, и мы только и видим в них и в других странах скептические размышления на тему: как это Маркос начал задирать Китай, опираясь на мнение министра обороны, но без согласия советника по национальной безопасности и многих прочих. "Прочие" интересуются: страну втягивают в конфликт с громадной ядерной державой, а защитят ли США? И как защитят — как Украину или как те же Филиппины в 1941-42 годах, когда дело кончилось японским вторжением и "маршем смерти" местных и американских военнопленных в концлагерь?Здесь дело в том, что Маркос — не очень опытный и умелый президент, его избрали потому, что раньше президентом (хорошим) был его отец, затем объявленный американцами автократом. Осведомленные круги расскажут вам, что реальная власть у его сестры Айми, а она как раз пришла в ужас от военных игр против страны, у которой самый большой в мире военный флот (это Китай, а не США). Хуже того, от всех постов в правительстве отказалась вице-президент Сара Дутерте, а она ведь была частью предвыборной коалиции двух ключевых сил страны.Наконец, и сам бывший президент Дутерте высказал очевидное: при мне все было тихо и хорошо, конфликтов с Китаем не было — а что сейчас? И уж совсем наконец филиппинцы на прошлой неделе оказались лицом к лицу с коллегами по АСЕАН на ежегодных министерских встречах в Лаосе. Там ключевая мысль была такой: вы втягиваете в конфликт целый регион, для которого первый торговый партнер — Китай. И, кстати, у вас такие же морские претензии к Малайзии — тоже будете просить Америку защитить вас от нас?Сразу после встреч в Лаосе в Манилу примчались Блинкен с Остином и привезли вот эти 500 миллионов. На модернизацию филиппинского флота (против китайского). Плюс были уверения гостей, что и после выборов в США Филиппины никто не оставит в беде. Защитят железно. Слово пацана.Ключевой вопрос здесь, вообще-то, в ракетах средней дальности — американских, конечно, на филиппинской земле и прицелом на Китай. И на филиппино-китайской министерской встрече в Лаосе проблема Пекином так и была поставлена: смотрим, как там с ракетами. От этого решения многое зависит. Пока, похоже, вопрос подвешен до конца года.Но при этом, предложил Пекин, разряжаем напряженность и договариваемся вести себя тихо. Филиппинская сторона согласилась. По всем описанным выше причинам.Вот это и есть упомянутая "дипломатия на цыпочках". Ее, с разными стадиями интенсивности, сейчас проводят все прочие участники "азиатской НАТО", то есть Япония, Южная Корея, Австралия. У всех торговля с Китаем — вопрос жизни и смерти. Все боятся сделать лишний шаг, все принимают обтекаемые заявления, все смотрят, есть ли у США деньги для союзников и сколько (а сколько уходит на Украину, не говоря об Израиле, и с каким результатом). И все ждут президентских выборов в США.
https://ria.ru/20240727/kitay-1962325444.html
https://ria.ru/20240708/kitay-1958209731.html
https://ria.ru/20240705/filippiny-1957735958.html
https://ria.ru/20240719/amerika-1960851220.html
китай
филиппины
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Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
аналитика, китай, филиппины, сша, энтони блинкен, фердинанд маркос, ллойд остин, нато, министерство обороны сша
Аналитика, Китай, Филиппины, США, Энтони Блинкен, Фердинанд Маркос, Ллойд Остин, НАТО, Министерство обороны США
Берите полмиллиарда долларов и продолжайте аккуратно задирать Китай: так могла бы выглядеть на недипломатическом языке формула соглашения, которую привез в столицу Филиппин госсекретарь США Энтони Блинкен. Он вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином провел в Маниле сутки
, встречаясь с филиппинскими коллегами. И улетел, съев по дороге знаменитую местную шоколадку со сладкой булочкой, увозя дареную коробку того же шоколада — и еще массу раздражения как своих сторонников в этой стране, так и противников.
Дипломатический сюжет под девизом "сколько стоит китайско-филиппинский конфликт" тянется уже около двух лет (президентский срок Фердинанда Маркоса
— младшего). И интересен этот сюжет тем, что показывает в миниатюре всю ситуацию с выстраиваемыми западными альянсами по всему миру. Ситуация называется "дипломатия на цыпочках".
Здесь уместно вспомнить, как на днях в Вашингтон
приезжал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
, который среди прочего высказал мысль: в каждом регионе мира должен быть местный филиал НАТО
. Мысли этой несколько десятилетий, она реализовывалась много раз с переменным успехом. Главная проблема тут в том, что в каждом регионе надо найти свою Украину (то есть провокатора).
В Юго-Восточной Азии такого кандидата искали долго, с Филиппинами стало что-то получаться около двух лет назад, начиная с президентства Маркоса. Сначала США добились права доступа на местные военные базы (особенно те, что поближе к Тайваню
). А потом началась история со "Сьерра Мадре", огромным ржавым корытом когда-то из состава ВМС Филиппин (можно им полюбоваться по этой ссылке
). Корыто было посажено на мель в спорных водах, которые считают своими Китай и Филиппины. Дело в том, что при правильном количестве цемента эту посудину можно превратить в остров, а тогда разговор о том, кому принадлежит шельф, будет тянуться вечно в полном соответствии с международным морским правом (были прецеденты).
В этом году начались столкновения по поводу подвоза то ли цемента, то ли еды и воды сидящим на "Сьерра Мадре" филиппинским морским пехотинцам. Весь мир теперь знает, что из-за действий китайских моряков один филиппинец лишился одного пальца. Вашингтон и прочая азиатская как бы НАТО усилили разговоры о том, что Пекин
мешает судоходству всей Азии
и надо укреплять альянс (в который, по разным соглашениям, входят Япония
, Южная Корея
, Австралия
). Блинкен с Остином только что побывали в Токио
, где на эту тему высказывались долго и гневно.
Но вот что произошло за последние месяцы с Филиппинами: там зашаталась власть. В этой стране очень много сильных СМИ, и мы только и видим в них и в других странах скептические размышления на тему: как это Маркос начал задирать Китай, опираясь на мнение министра обороны, но без согласия советника по национальной безопасности и многих прочих. "Прочие" интересуются: страну втягивают в конфликт с громадной ядерной державой, а защитят ли США? И как защитят — как Украину или как те же Филиппины в 1941-42 годах, когда дело кончилось японским вторжением и "маршем смерти" местных и американских военнопленных в концлагерь?
Здесь дело в том, что Маркос — не очень опытный и умелый президент, его избрали потому, что раньше президентом (хорошим) был его отец, затем объявленный американцами автократом. Осведомленные круги расскажут вам, что реальная власть у его сестры Айми, а она как раз пришла в ужас от военных игр против страны, у которой самый большой в мире военный флот (это Китай, а не США). Хуже того, от всех постов в правительстве отказалась вице-президент Сара Дутерте, а она ведь была частью предвыборной коалиции двух ключевых сил страны.
Наконец, и сам бывший президент Дутерте высказал очевидное: при мне все было тихо и хорошо, конфликтов с Китаем не было — а что сейчас? И уж совсем наконец филиппинцы на прошлой неделе оказались
лицом к лицу с коллегами по АСЕАН на ежегодных министерских встречах в Лаосе
. Там ключевая мысль была такой: вы втягиваете в конфликт целый регион, для которого первый торговый партнер — Китай. И, кстати, у вас такие же морские претензии к Малайзии
— тоже будете просить Америку
защитить вас от нас?
Сразу после встреч в Лаосе в Манилу примчались Блинкен с Остином и привезли вот эти 500 миллионов. На модернизацию филиппинского флота (против китайского). Плюс были уверения гостей, что и после выборов в США Филиппины никто не оставит в беде. Защитят железно. Слово пацана.
Ключевой вопрос здесь, вообще-то, в ракетах средней дальности — американских, конечно, на филиппинской земле и прицелом на Китай. И на филиппино-китайской министерской встрече в Лаосе проблема Пекином так и была поставлена: смотрим, как там с ракетами. От этого решения многое зависит. Пока, похоже, вопрос подвешен до конца года.
Но при этом, предложил Пекин, разряжаем напряженность и договариваемся вести себя тихо. Филиппинская сторона согласилась. По всем описанным выше причинам.
Вот это и есть упомянутая "дипломатия на цыпочках". Ее, с разными стадиями интенсивности, сейчас проводят все прочие участники "азиатской НАТО", то есть Япония, Южная Корея, Австралия. У всех торговля с Китаем — вопрос жизни и смерти. Все боятся сделать лишний шаг, все принимают обтекаемые заявления, все смотрят, есть ли у США деньги для союзников и сколько (а сколько уходит на Украину, не говоря об Израиле, и с каким результатом). И все ждут президентских выборов в США.