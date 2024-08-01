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"Аэрофлот Техникс" открыл станцию техобслуживания в Южно-Сахалинске
"Аэрофлот Техникс" открыл станцию техобслуживания в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 01.08.2024
"Аэрофлот Техникс" открыл станцию техобслуживания в Южно-Сахалинске
Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "Аэрофлот Техникс" (входит в Группу "Аэрофлот") открыл линейную станцию технического обслуживания... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T14:44
2024-08-01T14:44
2024-08-01T14:44
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МОСКВА, 1 авг – пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "Аэрофлот Техникс" (входит в Группу "Аэрофлот") открыл линейную станцию технического обслуживания (ЛСТО) в аэропорту Южно-Сахалинска. Первым рейсом, техническое обслуживание которого обеспечили специалисты ЛСТО в Южно-Сахалинске, стал рейс "Аэрофлота" из Москвы, выполняемый на самолете Boeing 777. Новая ЛСТО будет обеспечивать техническое сопровождение рейсов Группы "Аэрофлот". В соответствии с полученным сертификатом, инженерно-технический персонал линейной станции будет осуществлять оперативное техническое обслуживание лайнеров Airbus А350, Boeing 777, Airbus А320 Family и Boeing 737-800. Новая станция оснащена современной материально-технической базой и укомплектована штатом высококвалифицированных специалистов из числа местных жителей. Все они прошли дополнительное обучение по типам воздушных судов. Персонал ЛСТО сертифицирован по категориям В1 и В2, а также имеет необходимые допуски по различным видам регламентных работ. Открытие новой ЛСТО продолжает процесс планомерного расширения географии присутствия "Аэрофлот Техникс" в Дальневосточном федеральном округе. Линейные станции провайдера работают в аэропортах Владивостока, Хабаровска и Петропавловске-Камчатском. Линейная станция в аэропорту Южно-Сахалинска стала четвертой ЛСТО "Аэрофлот Техникс" в аэропортах Дальнего Востока. Общее число ЛСТО провайдера в стране достигло 16. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 1 авг – пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "Аэрофлот Техникс" (входит в Группу "Аэрофлот") открыл линейную станцию технического обслуживания (ЛСТО) в аэропорту Южно-Сахалинска.
Первым рейсом, техническое обслуживание которого обеспечили специалисты ЛСТО в Южно-Сахалинске, стал рейс "Аэрофлота" из Москвы, выполняемый на самолете Boeing 777.
Новая ЛСТО будет обеспечивать техническое сопровождение рейсов Группы "Аэрофлот". В соответствии с полученным сертификатом, инженерно-технический персонал линейной станции будет осуществлять оперативное техническое обслуживание лайнеров Airbus А350, Boeing 777, Airbus А320 Family и Boeing 737-800.
Новая станция оснащена современной материально-технической базой и укомплектована штатом высококвалифицированных специалистов из числа местных жителей. Все они прошли дополнительное обучение по типам воздушных судов. Персонал ЛСТО сертифицирован по категориям В1 и В2, а также имеет необходимые допуски по различным видам регламентных работ.
Открытие новой ЛСТО продолжает процесс планомерного расширения географии присутствия "Аэрофлот Техникс" в Дальневосточном федеральном округе. Линейные станции провайдера работают в аэропортах Владивостока, Хабаровска и Петропавловске-Камчатском. Линейная станция в аэропорту Южно-Сахалинска стала четвертой ЛСТО "Аэрофлот Техникс" в аэропортах Дальнего Востока.
Общее число ЛСТО провайдера в стране достигло 16.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.