https://ria.ru/20240801/aeroflot_tekhniks-1963438765.html

"Аэрофлот Техникс" открыл станцию техобслуживания в Южно-Сахалинске

"Аэрофлот Техникс" открыл станцию техобслуживания в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 01.08.2024

"Аэрофлот Техникс" открыл станцию техобслуживания в Южно-Сахалинске

Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "Аэрофлот Техникс" (входит в Группу "Аэрофлот") открыл линейную станцию технического обслуживания... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T14:44

2024-08-01T14:44

2024-08-01T14:44

пресс-релизы

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МОСКВА, 1 авг – пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "Аэрофлот Техникс" (входит в Группу "Аэрофлот") открыл линейную станцию технического обслуживания (ЛСТО) в аэропорту Южно-Сахалинска. Первым рейсом, техническое обслуживание которого обеспечили специалисты ЛСТО в Южно-Сахалинске, стал рейс "Аэрофлота" из Москвы, выполняемый на самолете Boeing 777. Новая ЛСТО будет обеспечивать техническое сопровождение рейсов Группы "Аэрофлот". В соответствии с полученным сертификатом, инженерно-технический персонал линейной станции будет осуществлять оперативное техническое обслуживание лайнеров Airbus А350, Boeing 777, Airbus А320 Family и Boeing 737-800. Новая станция оснащена современной материально-технической базой и укомплектована штатом высококвалифицированных специалистов из числа местных жителей. Все они прошли дополнительное обучение по типам воздушных судов. Персонал ЛСТО сертифицирован по категориям В1 и В2, а также имеет необходимые допуски по различным видам регламентных работ. Открытие новой ЛСТО продолжает процесс планомерного расширения географии присутствия "Аэрофлот Техникс" в Дальневосточном федеральном округе. Линейные станции провайдера работают в аэропортах Владивостока, Хабаровска и Петропавловске-Камчатском. Линейная станция в аэропорту Южно-Сахалинска стала четвертой ЛСТО "Аэрофлот Техникс" в аэропортах Дальнего Востока. Общее число ЛСТО провайдера в стране достигло 16. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы