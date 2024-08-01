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Аэрофлот" объявил итоги работы на внутренних направлениях за шесть месяцев - РИА Новости, 01.08.2024
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18:09 01.08.2024 (обновлено: 18:33 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/aeroflot-1963510895.html
Аэрофлот" объявил итоги работы на внутренних направлениях за шесть месяцев
Аэрофлот" объявил итоги работы на внутренних направлениях за шесть месяцев - РИА Новости, 01.08.2024
Аэрофлот" объявил итоги работы на внутренних направлениях за шесть месяцев
"Аэрофлот" представил результаты работы на внутренних направлениях за первые шесть месяцев текущего года; в указанный период авиакомпания перевезла по России... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T18:09
2024-08-01T18:33
москва
кировск
пенза
аэрофлот
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. "Аэрофлот" представил результаты работы на внутренних направлениях за первые шесть месяцев текущего года; в указанный период авиакомпания перевезла по России 9,8 миллиона пассажиров, что на 26% больше, чем в первом полугодии 2023 года и на 15% больше, чем в январе-июне допандемийного 2019 года, сообщает пресс-служба перевозчика.Кроме того, в компании назвали наиболее востребованные внутренние направления с самым быстрорастущим пассажиропотоком за первое полугодие этого года в сравнении с первым полугодием 2023 года. Так, лидером стал маршрут "Москва — Кировск — Москва" (+114%, перевезено 51816 пассажиров), на втором месте – "Москва — Пенза — Москва" (+110%, перевезено 47451 пассажиров). Замыкает тройку полеты из Москвы в Мурманск и обратно (+97%, перевезено 233565 пассажиров). Также в первой пятерке оказалось направление "Москва — Грозный — Москва" (+83%, перевезено 88243 пассажиров) и "Москва — Челябинск — Москва" (+79%, перевезено 299710 пассажиров), говорится в сообщении. Самыми популярными внутренними направлениями по количеству перевезенных пассажиров за первое полугодие 2024 года стали "Москва — Сочи — Москва" (863 278 пассажиров), "Москва — Санкт-Петербург — Москва" (786225 пассажиров) и "Москва — Калининград — Москва" (502839 пассажиров). Замыкают пятерку лидеров полеты туда и обратно между Москвой и Екатеринбургом (463207 пассажиров), а также столицей и Минеральными Водами (418609 пассажиров), рассказали в авиакомпании.
https://ria.ru/20240507/aeroflot-1944466577.html
москва
кировск
пенза
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москва, кировск, пенза, аэрофлот
Москва, Кировск, Пенза, Аэрофлот

Аэрофлот" объявил итоги работы на внутренних направлениях за шесть месяцев

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. "Аэрофлот" представил результаты работы на внутренних направлениях за первые шесть месяцев текущего года; в указанный период авиакомпания перевезла по России 9,8 миллиона пассажиров, что на 26% больше, чем в первом полугодии 2023 года и на 15% больше, чем в январе-июне допандемийного 2019 года, сообщает пресс-служба перевозчика.
Кроме того, в компании назвали наиболее востребованные внутренние направления с самым быстрорастущим пассажиропотоком за первое полугодие этого года в сравнении с первым полугодием 2023 года.
Так, лидером стал маршрут "Москва — Кировск — Москва" (+114%, перевезено 51816 пассажиров), на втором месте – "Москва — Пенза — Москва" (+110%, перевезено 47451 пассажиров). Замыкает тройку полеты из Москвы в Мурманск и обратно (+97%, перевезено 233565 пассажиров). Также в первой пятерке оказалось направление "Москва — Грозный — Москва" (+83%, перевезено 88243 пассажиров) и "Москва — Челябинск — Москва" (+79%, перевезено 299710 пассажиров), говорится в сообщении.
Самыми популярными внутренними направлениями по количеству перевезенных пассажиров за первое полугодие 2024 года стали "Москва — Сочи — Москва" (863 278 пассажиров), "Москва — Санкт-Петербург — Москва" (786225 пассажиров) и "Москва — Калининград — Москва" (502839 пассажиров). Замыкают пятерку лидеров полеты туда и обратно между Москвой и Екатеринбургом (463207 пассажиров), а также столицей и Минеральными Водами (418609 пассажиров), рассказали в авиакомпании.
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