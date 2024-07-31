https://ria.ru/20240731/zhitel-1963093685.html

В Красноярске будут судить мужчину, избившего пасынка после выпускного

В Красноярске будут судить мужчину, избившего пасынка после выпускного - РИА Новости, 31.07.2024

В Красноярске будут судить мужчину, избившего пасынка после выпускного

Житель Красноярска, который обвиняется в том, что избил пасынка на улице после выпускного, предстанет перед судом, сообщает прокуратура Красноярского края. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T09:50

2024-07-31T09:50

2024-07-31T11:55

происшествия

красноярск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 31 июл – РИА Новости. Житель Красноярска, который обвиняется в том, что избил пасынка на улице после выпускного, предстанет перед судом, сообщает прокуратура Красноярского края. "Утверждено обвинение о причинении вреда здоровью средней тяжести. Статья предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. По данным ведомства, фигурант и сын его жены шли домой после выпускного вечера. Между ними началась словесная ссора, позже мужчина начал избивать ребенка прямо на проезжей части. Конфликт заметили прохожие, но не смогли его остановить и только засняли на видео, как подросток лежал в крови у обочины. "В это время рядом с ним бегал мужчина, размахивал палкой и кричал о "плохом воспитании" парня. В семейном конфликте принимал участие и старший брат подростка. Ему удалось убежать", - отмечают в ведомстве. Мужчина вину признал. Как уточняют в прокуратуре, он пояснил, что причиной перепалки стало плохое поведение подростка, который стал оскорблять фигуранта и ударил его.

https://ria.ru/20240725/obvinenie-1961861147.html

https://ria.ru/20240130/perm-1924312754.html

красноярск

красноярский край

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происшествия, красноярск, красноярский край