https://ria.ru/20240731/zarplaty-1963278190.html

Реальные зарплаты в мае выросли на 8,8 процента

Реальные зарплаты в мае выросли на 8,8 процента - РИА Новости, 31.07.2024

Реальные зарплаты в мае выросли на 8,8 процента

Реальные зарплаты в России в мае ускорили рост до 8,8% в годовом выражении с 8,5% в апреле, по итогам первых пяти месяцев рост составил 10,1% по сравнению с... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T19:05

2024-07-31T19:05

2024-07-31T19:06

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Реальные зарплаты в России в мае ускорили рост до 8,8% в годовом выражении с 8,5% в апреле, по итогам первых пяти месяцев рост составил 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. В мае по сравнению с апрелем текущего года реальные зарплаты в РФ выросли на 2,1%. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае составила 86,4 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 17,8%. По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в РФ в 2024 году вырастут на 6,5%.

https://ria.ru/20240708/goroda-1958109304.html

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)