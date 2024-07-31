Рейтинг@Mail.ru
Реальные зарплаты в мае выросли на 8,8 процента - РИА Новости, 31.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:05 31.07.2024 (обновлено: 19:06 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/zarplaty-1963278190.html
Реальные зарплаты в мае выросли на 8,8 процента
Реальные зарплаты в мае выросли на 8,8 процента - РИА Новости, 31.07.2024
Реальные зарплаты в мае выросли на 8,8 процента
Реальные зарплаты в России в мае ускорили рост до 8,8% в годовом выражении с 8,5% в апреле, по итогам первых пяти месяцев рост составил 10,1% по сравнению с... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T19:05
2024-07-31T19:06
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780507542_0:112:2000:1237_1920x0_80_0_0_2cb2fbb44a66d1f193af3fca92eb2e31.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Реальные зарплаты в России в мае ускорили рост до 8,8% в годовом выражении с 8,5% в апреле, по итогам первых пяти месяцев рост составил 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. В мае по сравнению с апрелем текущего года реальные зарплаты в РФ выросли на 2,1%. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае составила 86,4 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 17,8%. По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в РФ в 2024 году вырастут на 6,5%.
https://ria.ru/20240708/goroda-1958109304.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780507542_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_b5905668978047ed72be9b3171248c56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Реальные зарплаты в мае выросли на 8,8 процента

Росстат: реальные зарплаты в РФ в мае ускорили рост до 8,8% в годовом выражении

© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Реальные зарплаты в России в мае ускорили рост до 8,8% в годовом выражении с 8,5% в апреле, по итогам первых пяти месяцев рост составил 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.
Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.
В мае по сравнению с апрелем текущего года реальные зарплаты в РФ выросли на 2,1%.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае составила 86,4 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 17,8%.
По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в РФ в 2024 году вырастут на 6,5%.
Оплата налогов - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Названы города — лидеры по уровню зарплат в отраслях
8 июля, 00:06
 
ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала