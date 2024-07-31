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Реальные зарплаты в мае выросли на 8,8 процента
Реальные зарплаты в мае выросли на 8,8 процента - РИА Новости, 31.07.2024
Реальные зарплаты в мае выросли на 8,8 процента
Реальные зарплаты в России в мае ускорили рост до 8,8% в годовом выражении с 8,5% в апреле, по итогам первых пяти месяцев рост составил 10,1% по сравнению с... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T19:05
2024-07-31T19:05
2024-07-31T19:06
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Реальные зарплаты в России в мае ускорили рост до 8,8% в годовом выражении с 8,5% в апреле, по итогам первых пяти месяцев рост составил 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. В мае по сравнению с апрелем текущего года реальные зарплаты в РФ выросли на 2,1%. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае составила 86,4 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 17,8%. По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в РФ в 2024 году вырастут на 6,5%.
https://ria.ru/20240708/goroda-1958109304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Реальные зарплаты в мае выросли на 8,8 процента
Росстат: реальные зарплаты в РФ в мае ускорили рост до 8,8% в годовом выражении