https://ria.ru/20240731/zaharova-1963089139.html

Захарова прокомментировала выход США из ДРСМД

Захарова прокомментировала выход США из ДРСМД - РИА Новости, 31.07.2024

Захарова прокомментировала выход США из ДРСМД

"Глубинное государство" в Соединенных Штатах Америки не сожалеет о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), ему не нравится... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T09:30

2024-07-31T09:30

2024-07-31T10:59

россия

москва

вашингтон (штат)

мария захарова

в мире – радио sputnik

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. "Глубинное государство" в Соединенных Штатах Америки не сожалеет о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), ему не нравится быть равным с другими странами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Она обратила внимание, что политические круги США неоднородны: есть экспертное сообщество, общественники, официальные власти и "глубинное государство". "Наверное, в каких-то кругах, которые просчитывали последствия от разрушения Штатами международно-правовых основ, в том числе в сфере безопасности и стратегической стабильности, эти сожаления были… Глобально, те, кто захватил рычаги управления страной, то, что называется глубинным государством… конечно, сожаления никакого нет. Они этого и добивались", - сказала Захарова. Она подчеркнула, что "глубинное государство" хотело избавить США от обязательств, которые уравнивали бы их с другими странами мира в правах. В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в его нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля 2019 года президент России подписал закон о приостановлении договора. В августе того же года договор прекратил свое действие. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. При этом в Москве отмечали, что у РФ есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами, а обвинения в адрес Москвы в нарушении ДРСМД голословны.

https://ria.ru/20231016/rsmd-1902999918.html

россия

москва

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россия, москва, вашингтон (штат), мария захарова, в мире – радио sputnik