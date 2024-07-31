Захарова прокомментировала выход США из ДРСМД
Захарова: "глубинное государство" в США не сожалеет о выходе из ДРСМД
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. "Глубинное государство" в Соединенных Штатах Америки не сожалеет о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), ему не нравится быть равным с другими странами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Она обратила внимание, что политические круги США неоднородны: есть экспертное сообщество, общественники, официальные власти и "глубинное государство".
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"Наверное, в каких-то кругах, которые просчитывали последствия от разрушения Штатами международно-правовых основ, в том числе в сфере безопасности и стратегической стабильности, эти сожаления были… Глобально, те, кто захватил рычаги управления страной, то, что называется глубинным государством… конечно, сожаления никакого нет. Они этого и добивались", - сказала Захарова.
Она подчеркнула, что "глубинное государство" хотело избавить США от обязательств, которые уравнивали бы их с другими странами мира в правах.
В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в его нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля 2019 года президент России подписал закон о приостановлении договора. В августе того же года договор прекратил свое действие. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. При этом в Москве отмечали, что у РФ есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами, а обвинения в адрес Москвы в нарушении ДРСМД голословны.
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