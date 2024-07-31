https://ria.ru/20240731/zaharova-1963071820.html

Захарова оценила заявления США о диалоге по контролю над вооружениями

Захарова оценила заявления США о диалоге по контролю над вооружениями - РИА Новости, 31.07.2024

Захарова оценила заявления США о диалоге по контролю над вооружениями

Утверждения Вашингтона о том, что Россия увязывает диалог по контролю над вооружениями с прекращением поддержки Киева, однобоки, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T07:28

2024-07-31T07:28

2024-07-31T07:28

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россия

сша

вашингтон (штат)

мария захарова

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Утверждения Вашингтона о том, что Россия увязывает диалог по контролю над вооружениями с прекращением поддержки Киева, однобоки, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее заместитель госсекретаря США Мэллори Стюарт указала, что Россия увязывает возобновление диалога по контролю над вооружениями с прекращением поддержки киевского режима. Она также заявила, что Вашингтон на это идти не намерен. Комментируя эти высказывания, Захарова указала, что "такое толкование российской позиции представляется по крайней мере излишне упрощенным, однобоким". "Речь идет далеко не только об Украине", - добавила она. Захарова заметила, что "Стюарт пыталась переложить ответственность за развал системы контроля над вооружениями на Россию". "Когда же ей напомнили о выходе США из Договора по ПРО и из ДРСМД, то она сразу "сменила пластинку" – дескать, подобные обвинения никуда нас не приведут, и лучше их отложить в сторону", - добавила она. Захарова указала, что "на совести США также выход из Договора по открытому небу и отказ от ратификации ДВЗЯИ".

https://ria.ru/20240728/rsmd-1962491985.html

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сша

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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), мария захарова