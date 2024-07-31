https://ria.ru/20240731/zaderzhanie-1963314815.html
Задержан владелец квест-парка, где погибли девушки, сообщил источник
Задержан владелец квест-парка, где погибли девушки, сообщил источник - РИА Новости, 31.07.2024
Задержан владелец квест-парка, где погибли девушки, сообщил источник
В Дагестане задержан Гусейн Ибрагимов, владелец квест-парка, где в результате пожара погибли две девушки, сообщил РИА Новости источник в следственных органах. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T22:51
2024-07-31T22:51
2024-07-31T22:51
происшествия
махачкала
пожар в квест-парке в махачкале
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961178270_0:10:1200:685_1920x0_80_0_0_db152560edad2bcafe7553492a322510.jpg
МАХАЧКАЛА, 31 июл - РИА Новости. В Дагестане задержан Гусейн Ибрагимов, владелец квест-парка, где в результате пожара погибли две девушки, сообщил РИА Новости источник в следственных органах. "Хозяином квест-парка является Гусейн Ибрагимов, он сегодня задержан по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — сообщил собеседник агентства. Ранее региональное следственное управление Следственного комитета РФ сообщало, что владелец квест-клуба допрошен в качестве подозреваемого, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. На прошлой неделе также были задержаны аниматор и оператор развлекательного заведения, по ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее источник в правоохранительных органах республики сообщал РИА Новости, что в ночь на 22 июля в квест-комнате в Махачкале случился пожар, погибла девушка. Вторая девушка умерла уже в больнице от ожогов, сообщили РИА Новости в Республиканской клинической больнице.
https://radiosputnik.ru/20240726/animator-1962204616.html
https://ria.ru/20240725/kvesty-1961857730.html
махачкала
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, пожар в квест-парке в махачкале
Происшествия, Махачкала, Пожар в квест-парке в Махачкале
Задержан владелец квест-парка, где погибли девушки, сообщил источник
В Дагестане задержан владелец квест-парка, где при пожаре погибли две девушки
МАХАЧКАЛА, 31 июл - РИА Новости. В Дагестане задержан Гусейн Ибрагимов, владелец квест-парка, где в результате пожара погибли две девушки, сообщил РИА Новости источник в следственных органах.
"Хозяином квест-парка является Гусейн Ибрагимов, он сегодня задержан по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — сообщил собеседник агентства.
Ранее региональное следственное управление Следственного комитета РФ сообщало, что владелец квест-клуба допрошен в качестве подозреваемого, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
На прошлой неделе также были задержаны аниматор и оператор развлекательного заведения, по ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее источник в правоохранительных органах республики сообщал РИА Новости, что в ночь на 22 июля в квест-комнате в Махачкале
случился пожар, погибла девушка. Вторая девушка умерла уже в больнице от ожогов, сообщили РИА Новости в Республиканской клинической больнице.