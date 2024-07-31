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Задержан владелец квест-парка, где погибли девушки, сообщил источник - РИА Новости, 31.07.2024
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22:51 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/zaderzhanie-1963314815.html
Задержан владелец квест-парка, где погибли девушки, сообщил источник
Задержан владелец квест-парка, где погибли девушки, сообщил источник - РИА Новости, 31.07.2024
Задержан владелец квест-парка, где погибли девушки, сообщил источник
В Дагестане задержан Гусейн Ибрагимов, владелец квест-парка, где в результате пожара погибли две девушки, сообщил РИА Новости источник в следственных органах. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T22:51
2024-07-31T22:51
происшествия
махачкала
пожар в квест-парке в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 31 июл - РИА Новости. В Дагестане задержан Гусейн Ибрагимов, владелец квест-парка, где в результате пожара погибли две девушки, сообщил РИА Новости источник в следственных органах. "Хозяином квест-парка является Гусейн Ибрагимов, он сегодня задержан по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — сообщил собеседник агентства. Ранее региональное следственное управление Следственного комитета РФ сообщало, что владелец квест-клуба допрошен в качестве подозреваемого, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. На прошлой неделе также были задержаны аниматор и оператор развлекательного заведения, по ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее источник в правоохранительных органах республики сообщал РИА Новости, что в ночь на 22 июля в квест-комнате в Махачкале случился пожар, погибла девушка. Вторая девушка умерла уже в больнице от ожогов, сообщили РИА Новости в Республиканской клинической больнице.
https://radiosputnik.ru/20240726/animator-1962204616.html
https://ria.ru/20240725/kvesty-1961857730.html
махачкала
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происшествия, махачкала, пожар в квест-парке в махачкале
Происшествия, Махачкала, Пожар в квест-парке в Махачкале
Задержан владелец квест-парка, где погибли девушки, сообщил источник

В Дагестане задержан владелец квест-парка, где при пожаре погибли две девушки

© РИА НовостиВход в квест-комнату в Махачкале, где произошел пожар
Вход в квест-комнату в Махачкале, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости
Вход в квест-комнату в Махачкале, где произошел пожар
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 31 июл - РИА Новости. В Дагестане задержан Гусейн Ибрагимов, владелец квест-парка, где в результате пожара погибли две девушки, сообщил РИА Новости источник в следственных органах.
"Хозяином квест-парка является Гусейн Ибрагимов, он сегодня задержан по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — сообщил собеседник агентства.
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Арестован второй аниматор квест-парка в Махачкале, где погибли девушки
26 июля, 16:15
Ранее региональное следственное управление Следственного комитета РФ сообщало, что владелец квест-клуба допрошен в качестве подозреваемого, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
На прошлой неделе также были задержаны аниматор и оператор развлекательного заведения, по ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее источник в правоохранительных органах республики сообщал РИА Новости, что в ночь на 22 июля в квест-комнате в Махачкале случился пожар, погибла девушка. Вторая девушка умерла уже в больнице от ожогов, сообщили РИА Новости в Республиканской клинической больнице.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Сенатор предложил запретить квесты со сценами пыток и угрозами для жизни
25 июля, 07:41
 
ПроисшествияМахачкалаПожар в квест-парке в Махачкале
 
 
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