https://ria.ru/20240731/zaderzhanie-1963314815.html

Задержан владелец квест-парка, где погибли девушки, сообщил источник

Задержан владелец квест-парка, где погибли девушки, сообщил источник - РИА Новости, 31.07.2024

Задержан владелец квест-парка, где погибли девушки, сообщил источник

В Дагестане задержан Гусейн Ибрагимов, владелец квест-парка, где в результате пожара погибли две девушки, сообщил РИА Новости источник в следственных органах. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T22:51

2024-07-31T22:51

2024-07-31T22:51

происшествия

махачкала

пожар в квест-парке в махачкале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961178270_0:10:1200:685_1920x0_80_0_0_db152560edad2bcafe7553492a322510.jpg

МАХАЧКАЛА, 31 июл - РИА Новости. В Дагестане задержан Гусейн Ибрагимов, владелец квест-парка, где в результате пожара погибли две девушки, сообщил РИА Новости источник в следственных органах. "Хозяином квест-парка является Гусейн Ибрагимов, он сегодня задержан по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — сообщил собеседник агентства. Ранее региональное следственное управление Следственного комитета РФ сообщало, что владелец квест-клуба допрошен в качестве подозреваемого, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. На прошлой неделе также были задержаны аниматор и оператор развлекательного заведения, по ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее источник в правоохранительных органах республики сообщал РИА Новости, что в ночь на 22 июля в квест-комнате в Махачкале случился пожар, погибла девушка. Вторая девушка умерла уже в больнице от ожогов, сообщили РИА Новости в Республиканской клинической больнице.

https://radiosputnik.ru/20240726/animator-1962204616.html

https://ria.ru/20240725/kvesty-1961857730.html

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

происшествия, махачкала, пожар в квест-парке в махачкале