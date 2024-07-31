https://ria.ru/20240731/youtube-1963160374.html
В МИД рассказали о главной претензии к YouTube
В МИД рассказали о главной претензии к YouTube - РИА Новости, 31.07.2024
В МИД рассказали о главной претензии к YouTube
Видеохостинг YouTube подвергает произвольной цензуре размещаемые там материалы, блокируя аккаунты, риторика которых идет вразрез с американской пропагандой, в... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T12:53
2024-07-31T12:53
2024-07-31T12:53
технологии
москва
россия
сша
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Видеохостинг YouTube подвергает произвольной цензуре размещаемые там материалы, блокируя аккаунты, риторика которых идет вразрез с американской пропагандой, в этом заключается главная претензия Москвы к ним, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин. "Основная наша претензия к западным онлайн-платформам вроде YouTube заключается в практикуемой ими произвольной цензуре. Речь идет о блокировке аккаунтов, риторика которых неудобна по какой-то причине властям США, постольку идет вразрез с их пропагандой. Налицо очевидные нарушения свободы слова, которую так лицемерно отстаивают англосаксы, европейцы на международной арене", - сказал он на брифинге. "На примере YouTube важно помнить, что мы имеем дело не с нейтральными транснациональными компаниями, ориентированными на интересы аудитории, а с американским эконом-оператором, отрабатывающим политические установки Вашингтона", - сказал он. При этом, указал Настасьин, администрация YouTube "продолжает игнорировать законные требования Роскомнадзора об удалении свыше 60 тысяч запрещенных экстремистских материалов, в том числе с призывами к противоправным действиям в отношении граждан России".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, москва, россия, сша, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Москва, Россия, США, YouTube, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В МИД рассказали о главной претензии к YouTube
МИД: главной претензией к YouTube является блокировка "неудобных" аккаунтов