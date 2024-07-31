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В Москве бывших полицейских будут судить за взятку от нелегального мигранта - РИА Новости, 31.07.2024
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15:53 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/vzyatka-1963221339.html
В Москве бывших полицейских будут судить за взятку от нелегального мигранта
В Москве бывших полицейских будут судить за взятку от нелегального мигранта - РИА Новости, 31.07.2024
В Москве бывших полицейских будут судить за взятку от нелегального мигранта
Завершено расследование в отношении экс-полицейских, обвиняемых в получении взятки от нелегального мигранта в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T15:53
2024-07-31T15:53
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Завершено расследование в отношении экс-полицейских, обвиняемых в получении взятки от нелегального мигранта в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "Завершено расследование уголовного дела в отношении двух бывших сотрудников полиции. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки)... Следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное передано для направления в суд", - говорится в сообщении. По версии следствия, 18 апреля полицейские в ходе патрулирования участка выявили нарушения иностранцем миграционного законодательства. Отмечается, что для личного обогащения они получили от него взятку за непринятие мер административного воздействия.
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве бывших полицейских будут судить за взятку от нелегального мигранта

Двоих экс-полицейских в Москве будут судить за взятку от нелегального мигранта

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Завершено расследование в отношении экс-полицейских, обвиняемых в получении взятки от нелегального мигранта в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.
«
"Завершено расследование уголовного дела в отношении двух бывших сотрудников полиции. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки)... Следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное передано для направления в суд", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 18 апреля полицейские в ходе патрулирования участка выявили нарушения иностранцем миграционного законодательства. Отмечается, что для личного обогащения они получили от него взятку за непринятие мер административного воздействия.
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ПроисшествияРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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