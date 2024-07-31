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В Москве бывших полицейских будут судить за взятку от нелегального мигранта

В Москве бывших полицейских будут судить за взятку от нелегального мигранта - РИА Новости, 31.07.2024

В Москве бывших полицейских будут судить за взятку от нелегального мигранта

Завершено расследование в отношении экс-полицейских, обвиняемых в получении взятки от нелегального мигранта в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T15:53

2024-07-31T15:53

2024-07-31T15:53

происшествия

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москва

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Завершено расследование в отношении экс-полицейских, обвиняемых в получении взятки от нелегального мигранта в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "Завершено расследование уголовного дела в отношении двух бывших сотрудников полиции. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки)... Следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное передано для направления в суд", - говорится в сообщении. По версии следствия, 18 апреля полицейские в ходе патрулирования участка выявили нарушения иностранцем миграционного законодательства. Отмечается, что для личного обогащения они получили от него взятку за непринятие мер административного воздействия.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)