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СМИ: в Житомирской области прогремели взрывы
СМИ: в Житомирской области прогремели взрывы - РИА Новости, 31.07.2024
СМИ: в Житомирской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Житомирской области и в подконтрольном ВСУ Херсоне на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T01:37
2024-07-31T01:37
2024-07-31T01:37
специальная военная операция на украине
россия
житомирская область
херсон
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Житомирской области и в подконтрольном ВСУ Херсоне на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. "В Херсоне (подконтрольном ВСУ - ред.), Житомирской области звучат взрывы", - сообщает телеканал со ссылкой на мониторинговые каналы. В Житомирской области и подконтрольных ВСУ частях Херсонской области звучит воздушная тревога. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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россия, житомирская область, херсон, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Житомирская область, Херсон, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
СМИ: в Житомирской области прогремели взрывы
ТСН: в Житомирской области и в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы