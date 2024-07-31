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СМИ: в Житомирской области прогремели взрывы - РИА Новости, 31.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:37 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/vzryvy-1963053842.html
СМИ: в Житомирской области прогремели взрывы
СМИ: в Житомирской области прогремели взрывы - РИА Новости, 31.07.2024
СМИ: в Житомирской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Житомирской области и в подконтрольном ВСУ Херсоне на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T01:37
2024-07-31T01:37
специальная военная операция на украине
россия
житомирская область
херсон
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Житомирской области и в подконтрольном ВСУ Херсоне на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. "В Херсоне (подконтрольном ВСУ - ред.), Житомирской области звучат взрывы", - сообщает телеканал со ссылкой на мониторинговые каналы. В Житомирской области и подконтрольных ВСУ частях Херсонской области звучит воздушная тревога. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240731/smi-1963049308.html
россия
житомирская область
херсон
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россия, житомирская область, херсон, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Житомирская область, Херсон, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
СМИ: в Житомирской области прогремели взрывы

ТСН: в Житомирской области и в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Житомирской области и в подконтрольном ВСУ Херсоне на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН.
«
"В Херсоне (подконтрольном ВСУ - ред.), Житомирской области звучат взрывы", - сообщает телеканал со ссылкой на мониторинговые каналы.
В Житомирской области и подконтрольных ВСУ частях Херсонской области звучит воздушная тревога.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Работа ПВО на Украине - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
СМИ: взрыв прозвучал в Павлограде на фоне воздушной тревоги
00:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЖитомирская областьХерсонДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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