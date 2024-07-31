https://ria.ru/20240731/vzryvy-1963052523.html

СМИ: в Черниговской области прогремели взрывы

СМИ: в Черниговской области прогремели взрывы - РИА Новости, 31.07.2024

СМИ: в Черниговской области прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в городе Нежин Черниговской области на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T01:08

2024-07-31T01:08

2024-07-31T01:08

специальная военная операция на украине

нежин

черниговская область

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Нежин Черниговской области на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. "В Нежине Черниговской области звучат взрывы", - сообщает телеканал со ссылкой на мониторинговые каналы. В области с 21.40 вторника звучит воздушная тревога. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Павлограде и Харькове. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240730/trevoga-1963044334.html

нежин

черниговская область

россия

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нежин, черниговская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины