https://ria.ru/20240731/vzryvy-1963052523.html
СМИ: в Черниговской области прогремели взрывы
СМИ: в Черниговской области прогремели взрывы - РИА Новости, 31.07.2024
СМИ: в Черниговской области прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в городе Нежин Черниговской области на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T01:08
2024-07-31T01:08
2024-07-31T01:08
специальная военная операция на украине
нежин
черниговская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Нежин Черниговской области на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. "В Нежине Черниговской области звучат взрывы", - сообщает телеканал со ссылкой на мониторинговые каналы. В области с 21.40 вторника звучит воздушная тревога. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Павлограде и Харькове. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240730/trevoga-1963044334.html
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нежин, черниговская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Нежин, Черниговская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
СМИ: в Черниговской области прогремели взрывы
ТСН: в Нежине Черниговской области прогремели взрывы