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Пензенские власти увеличили до 400 тысяч рублей выплату участникам СВО - РИА Новости, 31.07.2024
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Пензенская область - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Пензенская область
 
21:00 31.07.2024
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Пензенские власти увеличили до 400 тысяч рублей выплату участникам СВО
Пензенские власти увеличили до 400 тысяч рублей выплату участникам СВО - РИА Новости, 31.07.2024
Пензенские власти увеличили до 400 тысяч рублей выплату участникам СВО
Власти Пензенской области увеличили до 400 тысяч рублей размер единовременной выплаты при заключении контракта о прохождении службы в Вооруженных силах РФ,... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T21:00
2024-07-31T21:00
пензенская область
россия
пензенская область
олег мельниченко
владимир путин
сво
социальные выплаты
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ПЕНЗА, 31 июл — РИА Новости. Власти Пензенской области увеличили до 400 тысяч рублей размер единовременной выплаты при заключении контракта о прохождении службы в Вооруженных силах РФ, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, заключившим контракт на участие СВО с 1 августа по 31 декабря, в размере 400 тысяч рублей. Властям субъектов РФ было рекомендовано установить аналогичные выплаты. "С завтрашнего дня мы в Пензенской области также повышаем размер суммы, выплачиваемой при заключении контракта на военную службу, до 400 тысяч рублей. Эта мера поддержки будет действовать до 31 декабря 2024 года. Таким образом, с учетом единовременных выплат и заработной платы военнослужащего, в первый месяц после заключения контракта общая сумма составит более миллиона рублей", - написал Мельниченко. Он подчеркнул, что все социальные гарантии и льготы участникам специальной военной операции и членам их семей сохраняются. "Победа - наша общая цель. Все наши силы и средства, вся наша воля и энергия направлены на ее достижение", - добавил глава региона.
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россия, пензенская область, олег мельниченко, владимир путин, сво, социальные выплаты
Пензенская область, Россия, Пензенская область, Олег Мельниченко, Владимир Путин, СВО, Социальные выплаты

Пензенские власти увеличили до 400 тысяч рублей выплату участникам СВО

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ПЕНЗА, 31 июл — РИА Новости. Власти Пензенской области увеличили до 400 тысяч рублей размер единовременной выплаты при заключении контракта о прохождении службы в Вооруженных силах РФ, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, заключившим контракт на участие СВО с 1 августа по 31 декабря, в размере 400 тысяч рублей. Властям субъектов РФ было рекомендовано установить аналогичные выплаты.
«
"С завтрашнего дня мы в Пензенской области также повышаем размер суммы, выплачиваемой при заключении контракта на военную службу, до 400 тысяч рублей. Эта мера поддержки будет действовать до 31 декабря 2024 года. Таким образом, с учетом единовременных выплат и заработной платы военнослужащего, в первый месяц после заключения контракта общая сумма составит более миллиона рублей", - написал Мельниченко.
Он подчеркнул, что все социальные гарантии и льготы участникам специальной военной операции и членам их семей сохраняются.
"Победа - наша общая цель. Все наши силы и средства, вся наша воля и энергия направлены на ее достижение", - добавил глава региона.
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Путин подписал указ о выплате военным, подписавшим контракт на СВО
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Пензенская областьРоссияПензенская областьОлег МельниченкоВладимир ПутинСВОСоциальные выплаты
 
 
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