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Пензенские власти увеличили до 400 тысяч рублей выплату участникам СВО
Пензенские власти увеличили до 400 тысяч рублей выплату участникам СВО - РИА Новости, 31.07.2024
Пензенские власти увеличили до 400 тысяч рублей выплату участникам СВО
Власти Пензенской области увеличили до 400 тысяч рублей размер единовременной выплаты при заключении контракта о прохождении службы в Вооруженных силах РФ,... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T21:00
2024-07-31T21:00
2024-07-31T21:00
пензенская область
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пензенская область
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ПЕНЗА, 31 июл — РИА Новости. Власти Пензенской области увеличили до 400 тысяч рублей размер единовременной выплаты при заключении контракта о прохождении службы в Вооруженных силах РФ, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, заключившим контракт на участие СВО с 1 августа по 31 декабря, в размере 400 тысяч рублей. Властям субъектов РФ было рекомендовано установить аналогичные выплаты. "С завтрашнего дня мы в Пензенской области также повышаем размер суммы, выплачиваемой при заключении контракта на военную службу, до 400 тысяч рублей. Эта мера поддержки будет действовать до 31 декабря 2024 года. Таким образом, с учетом единовременных выплат и заработной платы военнослужащего, в первый месяц после заключения контракта общая сумма составит более миллиона рублей", - написал Мельниченко. Он подчеркнул, что все социальные гарантии и льготы участникам специальной военной операции и членам их семей сохраняются. "Победа - наша общая цель. Все наши силы и средства, вся наша воля и энергия направлены на ее достижение", - добавил глава региона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пензенская область, олег мельниченко, владимир путин, сво, социальные выплаты
Пензенская область, Россия, Пензенская область, Олег Мельниченко, Владимир Путин, СВО, Социальные выплаты