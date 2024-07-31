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Пензенские власти увеличили до 400 тысяч рублей выплату участникам СВО

Пензенские власти увеличили до 400 тысяч рублей выплату участникам СВО - РИА Новости, 31.07.2024

Пензенские власти увеличили до 400 тысяч рублей выплату участникам СВО

Власти Пензенской области увеличили до 400 тысяч рублей размер единовременной выплаты при заключении контракта о прохождении службы в Вооруженных силах РФ,... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T21:00

2024-07-31T21:00

2024-07-31T21:00

пензенская область

россия

пензенская область

олег мельниченко

владимир путин

сво

социальные выплаты

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ПЕНЗА, 31 июл — РИА Новости. Власти Пензенской области увеличили до 400 тысяч рублей размер единовременной выплаты при заключении контракта о прохождении службы в Вооруженных силах РФ, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, заключившим контракт на участие СВО с 1 августа по 31 декабря, в размере 400 тысяч рублей. Властям субъектов РФ было рекомендовано установить аналогичные выплаты. "С завтрашнего дня мы в Пензенской области также повышаем размер суммы, выплачиваемой при заключении контракта на военную службу, до 400 тысяч рублей. Эта мера поддержки будет действовать до 31 декабря 2024 года. Таким образом, с учетом единовременных выплат и заработной платы военнослужащего, в первый месяц после заключения контракта общая сумма составит более миллиона рублей", - написал Мельниченко. Он подчеркнул, что все социальные гарантии и льготы участникам специальной военной операции и членам их семей сохраняются. "Победа - наша общая цель. Все наши силы и средства, вся наша воля и энергия направлены на ее достижение", - добавил глава региона.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, пензенская область, олег мельниченко, владимир путин, сво, социальные выплаты