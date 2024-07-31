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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка кассетными снарядами
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка кассетными снарядами - РИА Новости, 31.07.2024
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка кассетными снарядами
Украински войска выпустили в среду вечером три кассетных "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T19:37
2024-07-31T19:37
2024-07-31T19:37
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украински войска выпустили в среду вечером три кассетных "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении ведомства. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка кассетными снарядами
Украинские войска выпустили три кассетных натовских снаряда по Донецку