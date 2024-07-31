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При атаке дрона на поселок Красный Партизан в ДНР пострадал мирный житель

При атаке дрона на поселок Красный Партизан в ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 31.07.2024

При атаке дрона на поселок Красный Партизан в ДНР пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на поселок Красный Партизан в ДНР,... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T17:53

2024-07-31T17:53

2024-07-31T17:53

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на поселок Красный Партизан в ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Красный Партизан (Ясиноватский муниципальный округ): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранен мужчина 1952 года рождения", - говорится в сообщении ведомства. Представительство сообщило, что ВСУ в 12.00 мск сбросили на поселок боеприпас с беспилотника. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, там находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Поселок Красный Партизан расположен в примерно в пяти километрах севернее Ясиноватой и в 30 километрах севернее Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия, происшествия