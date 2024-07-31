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При атаке дрона на поселок Красный Партизан в ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 31.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:53 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/vsu-1963254843.html
При атаке дрона на поселок Красный Партизан в ДНР пострадал мирный житель
При атаке дрона на поселок Красный Партизан в ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 31.07.2024
При атаке дрона на поселок Красный Партизан в ДНР пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на поселок Красный Партизан в ДНР,... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T17:53
2024-07-31T17:53
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на поселок Красный Партизан в ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Красный Партизан (Ясиноватский муниципальный округ): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранен мужчина 1952 года рождения", - говорится в сообщении ведомства. Представительство сообщило, что ВСУ в 12.00 мск сбросили на поселок боеприпас с беспилотника. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, там находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Поселок Красный Партизан расположен в примерно в пяти километрах севернее Ясиноватой и в 30 километрах севернее Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
При атаке дрона на поселок Красный Партизан в ДНР пострадал мирный житель

Житель поселка Красный Партизан в ДНР ранен при сбросе боеприпаса с дрона

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на поселок Красный Партизан в ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Населенный пункт Красный Партизан (Ясиноватский муниципальный округ): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранен мужчина 1952 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.
Представительство сообщило, что ВСУ в 12.00 мск сбросили на поселок боеприпас с беспилотника.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, там находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Поселок Красный Партизан расположен в примерно в пяти километрах севернее Ясиноватой и в 30 километрах севернее Донецка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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