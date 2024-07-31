https://ria.ru/20240731/vsu-1963071671.html

В Брянской области уничтожили три беспилотника ВСУ

В Брянской области уничтожили три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024

В Брянской области уничтожили три беспилотника ВСУ

Три беспилотника ВСУ обнаружены и уничтожены силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T07:27

2024-07-31T07:27

2024-07-31T07:27

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

александр богомаз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Три беспилотника ВСУ обнаружены и уничтожены силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20240731/vsu-1963069212.html

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брянская область, россия, александр богомаз, вооруженные силы украины