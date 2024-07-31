Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области уничтожили три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:27 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/vsu-1963071671.html
В Брянской области уничтожили три беспилотника ВСУ
В Брянской области уничтожили три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024
В Брянской области уничтожили три беспилотника ВСУ
Три беспилотника ВСУ обнаружены и уничтожены силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T07:27
2024-07-31T07:27
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
александр богомаз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932593316_0:89:3086:1825_1920x0_80_0_0_bef2eb95f4190e1e34a1d9ac4a29f4d9.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Три беспилотника ВСУ обнаружены и уничтожены силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. &quot;Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет&quot;, - написал он в Telegram-канале.Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240731/vsu-1963069212.html
брянская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932593316_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_1b8d63c9f4208e49c27a76b4a15f345c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, россия, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области уничтожили три беспилотника ВСУ

Губернатор Богомаз: в Брянской области уничтожили три беспилотника ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк ЗРК "Бук М3"
 ЗРК Бук М3 - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
ЗРК "Бук М3". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Три беспилотника ВСУ обнаружены и уничтожены силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.

Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
Зенитный ракетный комплекс Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
В Калужской области уничтожили беспилотник ВСУ
Вчера, 06:54
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала