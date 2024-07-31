https://ria.ru/20240731/vsu-1963071671.html
В Брянской области уничтожили три беспилотника ВСУ
В Брянской области уничтожили три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024
В Брянской области уничтожили три беспилотника ВСУ
Три беспилотника ВСУ обнаружены и уничтожены силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T07:27
2024-07-31T07:27
2024-07-31T07:27
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
александр богомаз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932593316_0:89:3086:1825_1920x0_80_0_0_bef2eb95f4190e1e34a1d9ac4a29f4d9.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Три беспилотника ВСУ обнаружены и уничтожены силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240731/vsu-1963069212.html
брянская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932593316_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_1b8d63c9f4208e49c27a76b4a15f345c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, россия, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области уничтожили три беспилотника ВСУ
Губернатор Богомаз: в Брянской области уничтожили три беспилотника ВСУ