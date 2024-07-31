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В Калужской области уничтожили беспилотник ВСУ

В Калужской области уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024

В Калужской области уничтожили беспилотник ВСУ

ПВО уничтожила беспилотник ВСУ в Куйбышевском районе Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T06:54

2024-07-31T06:54

2024-07-31T06:54

специальная военная операция на украине

происшествия

куйбышевский район

калужская область

владислав шапша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. ПВО уничтожила беспилотник ВСУ в Куйбышевском районе Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Сегодня ночью на территории Куйбышевского района средствами ПВО уничтожен БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240731/brovary-1963069057.html

куйбышевский район

калужская область

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происшествия, куйбышевский район, калужская область, владислав шапша, вооруженные силы украины