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В Калужской области уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:54 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/vsu-1963069212.html
В Калужской области уничтожили беспилотник ВСУ
В Калужской области уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024
В Калужской области уничтожили беспилотник ВСУ
ПВО уничтожила беспилотник ВСУ в Куйбышевском районе Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T06:54
2024-07-31T06:54
специальная военная операция на украине
происшествия
куйбышевский район
калужская область
владислав шапша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. ПВО уничтожила беспилотник ВСУ в Куйбышевском районе Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. &quot;Сегодня ночью на территории Куйбышевского района средствами ПВО уничтожен БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа&quot;, - написал он в Telegram-канале.
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куйбышевский район
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происшествия, куйбышевский район, калужская область, владислав шапша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Куйбышевский район, Калужская область, Владислав Шапша, Вооруженные силы Украины
В Калужской области уничтожили беспилотник ВСУ

Шапша: ПВО уничтожила беспилотник ВСУ в Куйбышевском районе Калужской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-М1"
Зенитный ракетный комплекс Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" . Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. ПВО уничтожила беспилотник ВСУ в Куйбышевском районе Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.
«

"Сегодня ночью на территории Куйбышевского района средствами ПВО уничтожен БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа", - написал он в Telegram-канале.

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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКуйбышевский районКалужская областьВладислав ШапшаВооруженные силы Украины
 
 
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