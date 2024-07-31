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В Калужской области уничтожили беспилотник ВСУ
В Калужской области уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024
В Калужской области уничтожили беспилотник ВСУ
ПВО уничтожила беспилотник ВСУ в Куйбышевском районе Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T06:54
2024-07-31T06:54
2024-07-31T06:54
специальная военная операция на украине
происшествия
куйбышевский район
калужская область
владислав шапша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. ПВО уничтожила беспилотник ВСУ в Куйбышевском районе Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Сегодня ночью на территории Куйбышевского района средствами ПВО уничтожен БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа", - написал он в Telegram-канале.
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происшествия, куйбышевский район, калужская область, владислав шапша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Куйбышевский район, Калужская область, Владислав Шапша, Вооруженные силы Украины
В Калужской области уничтожили беспилотник ВСУ
Шапша: ПВО уничтожила беспилотник ВСУ в Куйбышевском районе Калужской области