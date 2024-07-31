https://ria.ru/20240731/vsu-1963050191.html

В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ

В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024

В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ

Российская ПВО уничтожила беспилотник ВСУ в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T00:35

2024-07-31T00:35

2024-07-31T00:35

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

александр богомаз

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786835658_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_515fd5b09a77a2bc9b70ca160710ebe7.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила беспилотник ВСУ в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240731/tsn-1963050061.html

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, россия, александр богомаз, вооруженные силы украины