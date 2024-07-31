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В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ
В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024
В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ
Российская ПВО уничтожила беспилотник ВСУ в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T00:35
2024-07-31T00:35
2024-07-31T00:35
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила беспилотник ВСУ в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он в Telegram-канале.
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брянская область, россия, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ
Богомаз: российская ПВО уничтожила беспилотник ВСУ в Брянской области