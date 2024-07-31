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Ремонт сетей водоснабжения улучшит качество воды в семи липецких селах - РИА Новости, 31.07.2024
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Липецкая область
 
11:19 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/vodosnabzhenie-1963125576.html
Ремонт сетей водоснабжения улучшит качество воды в семи липецких селах
Ремонт сетей водоснабжения улучшит качество воды в семи липецких селах - РИА Новости, 31.07.2024
Ремонт сетей водоснабжения улучшит качество воды в семи липецких селах
До конца года в Добровском округе Липецкой области завершится масштабная реконструкция сетей водоснабжения, в результате чего качество воды улучшится для... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T11:19
2024-07-31T11:19
липецкая область
игорь артамонов
жкх
водоснабжение
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ЛИПЕЦК, 31 июл – РИА Новости. До конца года в Добровском округе Липецкой области завершится масштабная реконструкция сетей водоснабжения, в результате чего качество воды улучшится для жителей семи крупных сел муниципалитета, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что в ходе реконструкции строители проложат 11 километров новых труб, заменив наиболее изношенные участки коммуникаций. Более тысячи человек смогут получать воду лучшего качества. "Обеспечение граждан качественным водоснабжением – один из приоритетов создания комфортных условий для жизни в Липецкой области. Работы по обновлению коммунального хозяйства и строительство новых мощностей ведутся постоянно с привлечением средств бюджетов всех уровней, а также с использованием иных доступных финансовых инструментов", – прокомментировал Артамонов. Он уточнил, что проект реализуется по программе модернизации коммунальной инфраструктуры при финансовой поддержке из федерального бюджета. В рамках программы с 2023 года в Липецкой области ввели в эксплуатацию порядка восьми километров инженерных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, в том числе завершили работы на участках в Воловском округе, Грязинском и Лев-Толстовском районах. По словам Артамонова, до конца текущего года планируется модернизировать и построить около 67 километров инженерных сетей в 12 районах и муниципальных округах области. В результате качественные коммунальные услуги получат 6,7 тысячи жителей региона.
https://ria.ru/20240731/zhile-1963099081.html
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игорь артамонов, жкх, водоснабжение
Липецкая область, Игорь Артамонов, ЖКХ, Водоснабжение

Ремонт сетей водоснабжения улучшит качество воды в семи липецких селах

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 31 июл – РИА Новости. До конца года в Добровском округе Липецкой области завершится масштабная реконструкция сетей водоснабжения, в результате чего качество воды улучшится для жителей семи крупных сел муниципалитета, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что в ходе реконструкции строители проложат 11 километров новых труб, заменив наиболее изношенные участки коммуникаций. Более тысячи человек смогут получать воду лучшего качества.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
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"Обеспечение граждан качественным водоснабжением – один из приоритетов создания комфортных условий для жизни в Липецкой области. Работы по обновлению коммунального хозяйства и строительство новых мощностей ведутся постоянно с привлечением средств бюджетов всех уровней, а также с использованием иных доступных финансовых инструментов", – прокомментировал Артамонов.
Он уточнил, что проект реализуется по программе модернизации коммунальной инфраструктуры при финансовой поддержке из федерального бюджета. В рамках программы с 2023 года в Липецкой области ввели в эксплуатацию порядка восьми километров инженерных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, в том числе завершили работы на участках в Воловском округе, Грязинском и Лев-Толстовском районах.
По словам Артамонова, до конца текущего года планируется модернизировать и построить около 67 километров инженерных сетей в 12 районах и муниципальных округах области. В результате качественные коммунальные услуги получат 6,7 тысячи жителей региона.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЖКХВодоснабжение
 
 
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