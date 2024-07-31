https://ria.ru/20240731/vodosnabzhenie-1963125576.html

Ремонт сетей водоснабжения улучшит качество воды в семи липецких селах

Ремонт сетей водоснабжения улучшит качество воды в семи липецких селах - РИА Новости, 31.07.2024

Ремонт сетей водоснабжения улучшит качество воды в семи липецких селах

До конца года в Добровском округе Липецкой области завершится масштабная реконструкция сетей водоснабжения, в результате чего качество воды улучшится для... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T11:19

2024-07-31T11:19

2024-07-31T11:19

липецкая область

игорь артамонов

жкх

водоснабжение

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ЛИПЕЦК, 31 июл – РИА Новости. До конца года в Добровском округе Липецкой области завершится масштабная реконструкция сетей водоснабжения, в результате чего качество воды улучшится для жителей семи крупных сел муниципалитета, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что в ходе реконструкции строители проложат 11 километров новых труб, заменив наиболее изношенные участки коммуникаций. Более тысячи человек смогут получать воду лучшего качества. "Обеспечение граждан качественным водоснабжением – один из приоритетов создания комфортных условий для жизни в Липецкой области. Работы по обновлению коммунального хозяйства и строительство новых мощностей ведутся постоянно с привлечением средств бюджетов всех уровней, а также с использованием иных доступных финансовых инструментов", – прокомментировал Артамонов. Он уточнил, что проект реализуется по программе модернизации коммунальной инфраструктуры при финансовой поддержке из федерального бюджета. В рамках программы с 2023 года в Липецкой области ввели в эксплуатацию порядка восьми километров инженерных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, в том числе завершили работы на участках в Воловском округе, Грязинском и Лев-Толстовском районах. По словам Артамонова, до конца текущего года планируется модернизировать и построить около 67 километров инженерных сетей в 12 районах и муниципальных округах области. В результате качественные коммунальные услуги получат 6,7 тысячи жителей региона.

https://ria.ru/20240731/zhile-1963099081.html

https://ria.ru/20240730/test-ploschadka-1962965070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, жкх, водоснабжение