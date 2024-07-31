https://ria.ru/20240731/vladivostok-1963062914.html
В Приморье проводят проверку по факту возможного похищения ребенка
В Приморье проводят проверку по факту возможного похищения ребенка - РИА Новости, 31.07.2024
В Приморье проводят проверку по факту возможного похищения ребенка
В Приморье проводится проверка по факту попавшего на видеозапись инцидента, где мужчина на автомобиле схватил ехавшего на самокате мальчика, силой посадил в... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T04:26
2024-07-31T04:26
2024-07-31T04:26
происшествия
владивосток
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 31 июл – РИА Новости. В Приморье проводится проверка по факту попавшего на видеозапись инцидента, где мужчина на автомобиле схватил ехавшего на самокате мальчика, силой посадил в машину и скрылся в неизвестном направлении во Владивостоке, сообщает краевая прокуратура. "Накануне в социальных сетях распространена запись камеры видеонаблюдения, согласно которой во дворе дома на ул. Ладыгина мужчина схватил мальчика во время движения ребенка на самокате, силой посадил в автомобиль, после чего скрылся, переехав колесами самокат. Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении. Отмечается, что по требованию прокурора района материал доследственной проверки изъят из производства полиции и передан в Следственный комитет. По данным УМВД по Приморскому краю, участники конфликта в правоохранительные органы не обращались, проверка организована после выявления видеозаписи. В настоящее время полиция разыскивает участников и очевидцев данного происшествия, людей, владеющих какой-либо информацией о нем.
https://ria.ru/20240602/tatarstan-1950005430.html
владивосток
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:96:1956:1563_1920x0_80_0_0_5790ba927e873e78bde44c434f65b3f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, приморский край
Происшествия, Владивосток, Приморский край
В Приморье проводят проверку по факту возможного похищения ребенка
Полиция проводит проверку по факту возможного похищения ребенка во Владивостоке