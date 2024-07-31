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В Приморье проводят проверку по факту возможного похищения ребенка - РИА Новости, 31.07.2024
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04:26 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/vladivostok-1963062914.html
В Приморье проводят проверку по факту возможного похищения ребенка
В Приморье проводят проверку по факту возможного похищения ребенка - РИА Новости, 31.07.2024
В Приморье проводят проверку по факту возможного похищения ребенка
В Приморье проводится проверка по факту попавшего на видеозапись инцидента, где мужчина на автомобиле схватил ехавшего на самокате мальчика, силой посадил в... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T04:26
2024-07-31T04:26
происшествия
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл – РИА Новости. В Приморье проводится проверка по факту попавшего на видеозапись инцидента, где мужчина на автомобиле схватил ехавшего на самокате мальчика, силой посадил в машину и скрылся в неизвестном направлении во Владивостоке, сообщает краевая прокуратура. "Накануне в социальных сетях распространена запись камеры видеонаблюдения, согласно которой во дворе дома на ул. Ладыгина мужчина схватил мальчика во время движения ребенка на самокате, силой посадил в автомобиль, после чего скрылся, переехав колесами самокат. Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении. Отмечается, что по требованию прокурора района материал доследственной проверки изъят из производства полиции и передан в Следственный комитет. По данным УМВД по Приморскому краю, участники конфликта в правоохранительные органы не обращались, проверка организована после выявления видеозаписи. В настоящее время полиция разыскивает участников и очевидцев данного происшествия, людей, владеющих какой-либо информацией о нем.
https://ria.ru/20240602/tatarstan-1950005430.html
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происшествия, владивосток, приморский край
Происшествия, Владивосток, Приморский край
В Приморье проводят проверку по факту возможного похищения ребенка

Полиция проводит проверку по факту возможного похищения ребенка во Владивостоке

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль прокуратуры
Автомобиль прокуратуры - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль прокуратуры. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл – РИА Новости. В Приморье проводится проверка по факту попавшего на видеозапись инцидента, где мужчина на автомобиле схватил ехавшего на самокате мальчика, силой посадил в машину и скрылся в неизвестном направлении во Владивостоке, сообщает краевая прокуратура.
«
"Накануне в социальных сетях распространена запись камеры видеонаблюдения, согласно которой во дворе дома на ул. Ладыгина мужчина схватил мальчика во время движения ребенка на самокате, силой посадил в автомобиль, после чего скрылся, переехав колесами самокат. Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по требованию прокурора района материал доследственной проверки изъят из производства полиции и передан в Следственный комитет.
По данным УМВД по Приморскому краю, участники конфликта в правоохранительные органы не обращались, проверка организована после выявления видеозаписи. В настоящее время полиция разыскивает участников и очевидцев данного происшествия, людей, владеющих какой-либо информацией о нем.
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ПроисшествияВладивостокПриморский край
 
 
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