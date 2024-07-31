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Колумбия попросила США приостановить блокаду Венесуэлы - РИА Новости, 31.07.2024
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16:40 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/venesuela-1963235416.html
Колумбия попросила США приостановить блокаду Венесуэлы
Колумбия попросила США приостановить блокаду Венесуэлы - РИА Новости, 31.07.2024
Колумбия попросила США приостановить блокаду Венесуэлы
Колумбия просит США приостановить блокаду в отношении Венесуэлы, что позволит в том числе снизить поток мигрантов в Соединенные Штаты, заявил президент страны... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T16:40
2024-07-31T16:40
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БУЭНОС-АЙРЕС, 31 июл - РИА Новости. Колумбия просит США приостановить блокаду в отношении Венесуэлы, что позволит в том числе снизить поток мигрантов в Соединенные Штаты, заявил президент страны Густаво Петро. "Я прошу правительство США приостановить блокаду и решения, принимаемые против граждан Венесуэлы. Блокада - это бесчеловечная мера, которая несет только еще больше голода и насилия и провоцирует массовый исход людей. Эмиграция в США из Латинской Америки существенно сократится, если снять блокады. Свободные люди умеют принимать решения", - написал президент в X. Ранее высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что США не исключают введения новых санкций против Венесуэлы после прошедших в стране президентских выборов. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Министр обороны сообщил о 48 пострадавших, один военный погиб. Задержаны 749 человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
https://ria.ru/20240731/venesuela-1963147443.html
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в мире, венесуэла, сша, колумбия, густаво петро, николас мадуро, дмитрий песков
В мире, Венесуэла, США, Колумбия, Густаво Петро, Николас Мадуро, Дмитрий Песков
Колумбия попросила США приостановить блокаду Венесуэлы

Президент Колумбия попросил правительство США приостановить блокаду Венесуэлы

© AP Photo / Matias DelacroixАкция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла
Акция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Акция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 31 июл - РИА Новости. Колумбия просит США приостановить блокаду в отношении Венесуэлы, что позволит в том числе снизить поток мигрантов в Соединенные Штаты, заявил президент страны Густаво Петро.
"Я прошу правительство США приостановить блокаду и решения, принимаемые против граждан Венесуэлы. Блокада - это бесчеловечная мера, которая несет только еще больше голода и насилия и провоцирует массовый исход людей. Эмиграция в США из Латинской Америки существенно сократится, если снять блокады. Свободные люди умеют принимать решения", - написал президент в X.
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Ранее высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что США не исключают введения новых санкций против Венесуэлы после прошедших в стране президентских выборов.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Министр обороны сообщил о 48 пострадавших, один военный погиб. Задержаны 749 человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
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В миреВенесуэлаСШАКолумбияГуставо ПетроНиколас МадуроДмитрий Песков
 
 
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