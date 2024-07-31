https://ria.ru/20240731/venesuela-1963055295.html
Венесуэла попросит помощи у России и Китая для оценки хакерской атаки
Венесуэла попросит помощи у России и Китая для оценки хакерской атаки - РИА Новости, 31.07.2024
Венесуэла попросит помощи у России и Китая для оценки хакерской атаки
Венесуэла попросит помощи у России и Китая, чтобы оценить хакерскую атаку на избирательную систему страны, сообщил президент страны Николас Мадуро. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T01:52
2024-07-31T01:52
2024-07-31T01:52
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КАРАКАС, 31 июл - РИА Новости. Венесуэла попросит помощи у России и Китая, чтобы оценить хакерскую атаку на избирательную систему страны, сообщил президент страны Николас Мадуро. Во вторник он провел заседание Госсовета, на котором обсуждались вопросы внутренней политики, включая беспорядки в городах и кибератака. "На заседании было решено создать специальную комиссию, чтобы при помощи России и Китая оценить атаку, которая нанесла ущерб системе коммуникаций национального избирательного совета", - сказал Мадуро. Президент ранее сообщил, что система избиркома страны во время выборов подверглась серьезной хакерской атаке. В понедельник атака продолжилась, чтобы не допустить передачу 100% данных о голосовании. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Министр обороны сообщил о 48 пострадавших, один военный погиб. Задержаны 749 человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
https://ria.ru/20240730/karakas-1963039874.html
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в мире, венесуэла, россия, китай, николас мадуро, дмитрий песков, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, Россия, Китай, Николас Мадуро, Дмитрий Песков, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Венесуэла попросит помощи у России и Китая для оценки хакерской атаки
Мадуро: Венесуэла попросит помощи у России и Китая для оценки хакерской атаки
КАРАКАС, 31 июл - РИА Новости. Венесуэла попросит помощи у России и Китая, чтобы оценить хакерскую атаку на избирательную систему страны, сообщил президент страны Николас Мадуро.
Во вторник он провел заседание Госсовета, на котором обсуждались вопросы внутренней политики, включая беспорядки в городах и кибератака.
«
"На заседании было решено создать специальную комиссию, чтобы при помощи России и Китая оценить атаку, которая нанесла ущерб системе коммуникаций национального избирательного совета", - сказал Мадуро.
Президент ранее сообщил, что система избиркома страны во время выборов подверглась серьезной хакерской атаке. В понедельник атака продолжилась, чтобы не допустить передачу 100% данных о голосовании.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Министр обороны сообщил о 48 пострадавших, один военный погиб. Задержаны 749 человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.