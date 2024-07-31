В Британии 40 полицейских пострадали в беспорядках из-за нападения на детей
В Британии 40 полицейских ранены в беспорядках после нападения с ножом на детей
© AP Photo / Matt DunhamСотрудники британской полиции
© AP Photo / Matt Dunham
Сотрудники британской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Около 40 полицейских пострадали в ходе беспорядков в английском городе Саутпорт, вспыхнувших после нападения с ножом на детей, сообщила в среду служба скорой помощи Северо-Западной Англии.
Ранее полиция графства Мерсисайд сообщала о 22 правоохранителях, пострадавших в ходе столкновений на фоне поножовщины в Саутпорте. Зачинщики кидали в полицейских бутылки, мусорные баки и кирпичи, а также поджигали машины. До этого стало известно, что число детей, погибших при нападении с ножом, увеличилось до трех. Беспорядки, предположительно, устроили сторонники крайне правого движения "Лига английской обороны".
"В общей сложности мы оказали помощь 39 пациентам, все из которых были полицейскими. Из них 27 человек были доставлены в больницу, а 12 человек были отпущены после оказания им помощи на месте", - говорится в сообщении медицинской службы в соцсети X.
Полиция британского графства Мерсисайд в понедельник сообщила о нападении с ножом в городе Саутпорт. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, он был направлен в полицейский участок для допроса. Полицейские также подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение, предположительно, произошло во время занятий для детей по танцам в стиле американской исполнительницы Тейлор Свифт.