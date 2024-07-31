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В Киргизии запретили вебкам - РИА Новости, 31.07.2024
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11:29 31.07.2024 (обновлено: 13:56 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/vebkam-1963128705.html
В Киргизии запретили вебкам
В Киргизии запретили вебкам - РИА Новости, 31.07.2024
В Киргизии запретили вебкам
Уголовная ответственность за организацию вебкам-студий введена в Киргизии, соответствующий закон подписал президент республики Садыр Жапаров. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T11:29
2024-07-31T13:56
в мире
киргизия
садыр жапаров
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БИШКЕК, 31 июл - РИА Новости. Уголовная ответственность за организацию вебкам-студий введена в Киргизии, соответствующий закон подписал президент республики Садыр Жапаров. Как сообщили журналистам в пресс-службе главы государства, закон о внесении этих изменений в уголовный кодекс и кодекс о правонарушениях республики был подписан Жапаровым в среду. "Закон… принят в целях установления противоправности организации, содействия и занятия проституцией и развратом через интернет в прямом эфире (онлайн) с помощью специальной платформы (вебкам-студии) и установления ответственности за указанные деяния", - заявили в пресс-службе. Отмечается, что теперь организаторов вебкам-студий будет ждать уголовная ответственность, а участие в онлайн-проституции приравнивается к правонарушению. О мере наказания за такое правонарушение в сообщении пресс-службы не говорится.
https://rsport.ria.ru/20240725/onlyfans-1961919485.html
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в мире, киргизия, садыр жапаров
В мире, Киргизия, Садыр Жапаров
В Киргизии запретили вебкам

В Киргизии ввели уголовную ответственность за организацию вебкам-студий

© Sputnik / Акылбек БатырбековВид на Бишкек
Вид на Бишкек - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
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БИШКЕК, 31 июл - РИА Новости. Уголовная ответственность за организацию вебкам-студий введена в Киргизии, соответствующий закон подписал президент республики Садыр Жапаров.
Как сообщили журналистам в пресс-службе главы государства, закон о внесении этих изменений в уголовный кодекс и кодекс о правонарушениях республики был подписан Жапаровым в среду.
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"Закон… принят в целях установления противоправности организации, содействия и занятия проституцией и развратом через интернет в прямом эфире (онлайн) с помощью специальной платформы (вебкам-студии) и установления ответственности за указанные деяния", - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что теперь организаторов вебкам-студий будет ждать уголовная ответственность, а участие в онлайн-проституции приравнивается к правонарушению.
О мере наказания за такое правонарушение в сообщении пресс-службы не говорится.
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В миреКиргизияСадыр Жапаров
 
 
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