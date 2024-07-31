https://ria.ru/20240731/ukraina-1963290345.html

"Вывести войска". В США раскрыли план завершения конфликта на Украине

"Вывести войска". В США раскрыли план завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 31.07.2024

"Вывести войска". В США раскрыли план завершения конфликта на Украине

Украинский конфликт можно завершить, если вывести американских военнослужащих из этой страны и прекратить поставки оружия ВСУ, заявил бывший советник Пентагона... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T19:35

2024-07-31T19:35

2024-07-31T19:35

в мире

украина

россия

европа

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927093034_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_499edd03d896bf2fa55c3017737ba562.jpg

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Украинский конфликт можно завершить, если вывести американских военнослужащих из этой страны и прекратить поставки оружия ВСУ, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью журналистке Натали Брунелль."Первое, что надо сделать для окончания войны, — это прекратить всю военную помощь Украине. Второе — немедленно вывести весь американский военный персонал с территории Украины. <…> Мы также должны недвусмысленно сказать России, что хотим завершить конфликт", — поделился мнением эксперт.По его словам, ради мирного процесса и разрядки в Европе США также должны начать постепенное сокращение военного присутствия в ЕС.Россия ранее неоднократно указывала, что готова к дипломатическому урегулированию украинского конфликта. При этом Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог.

https://ria.ru/20240731/rossiya-1963255958.html

https://ria.ru/20240731/ukraina-1963238251.html

украина

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, европа, вооруженные силы украины, министерство обороны сша