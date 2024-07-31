https://ria.ru/20240731/ukraina-1963290345.html
"Вывести войска". В США раскрыли план завершения конфликта на Украине
"Вывести войска". В США раскрыли план завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 31.07.2024
"Вывести войска". В США раскрыли план завершения конфликта на Украине
Украинский конфликт можно завершить, если вывести американских военнослужащих из этой страны и прекратить поставки оружия ВСУ, заявил бывший советник Пентагона... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T19:35
2024-07-31T19:35
2024-07-31T19:35
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Украинский конфликт можно завершить, если вывести американских военнослужащих из этой страны и прекратить поставки оружия ВСУ, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью журналистке Натали Брунелль."Первое, что надо сделать для окончания войны, — это прекратить всю военную помощь Украине. Второе — немедленно вывести весь американский военный персонал с территории Украины. <…> Мы также должны недвусмысленно сказать России, что хотим завершить конфликт", — поделился мнением эксперт.По его словам, ради мирного процесса и разрядки в Европе США также должны начать постепенное сокращение военного присутствия в ЕС.Россия ранее неоднократно указывала, что готова к дипломатическому урегулированию украинского конфликта. При этом Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог.
https://ria.ru/20240731/rossiya-1963255958.html
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в мире, украина, россия, европа, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
В мире, Украина, Россия, Европа, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
"Вывести войска". В США раскрыли план завершения конфликта на Украине
Макгрегор призвал вывести ВС США с Украины для завершения конфликта с РФ