https://ria.ru/20240731/ukraina-1963158200.html

Украина пойдет на переговоры с Россией, заявил Алаудинов

Украина пойдет на переговоры с Россией, заявил Алаудинов - РИА Новости, 31.07.2024

Украина пойдет на переговоры с Россией, заявил Алаудинов

Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией, так как сил и средств противостоять российским войскам у нее нет, заявил командир спецназа "Ахмат",... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T12:54

2024-07-31T12:54

2024-07-31T12:54

россия

украина

апты алаудинов

владимир путин

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией, так как сил и средств противостоять российским войскам у нее нет, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов. "События, которые сегодня происходят на Востоке, выборы в Америке, которые непонятно чем завершатся, события на самой Украине: недовольство народа тем, что происходит, очень большие потери, отсутствие ресурса для того, чтобы остановить ВС РФ - это все в совокупности сделает свое дело… Даже если бы они и хотели бы не проводить переговоры, они вынуждены будут это сделать, потому что дальше уже нет ни ресурсов, ни сил, ни средств для того, чтобы нам противостоять", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 24". Он также считает, что спецоперация завершится до конца 2024 года. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240731/peskov-1963152008.html

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россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, украина, апты алаудинов, владимир путин