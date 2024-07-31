https://ria.ru/20240731/ukraina-1963058695.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.07.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T02:49
2024-07-31T02:49
2024-07-31T02:49
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным карты, сигнал тревоги распространился по территории страны примерно с 2.25 по местному времени (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240731/borispol-1963058532.html
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россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Власти объявили воздушную тревогу на всей территории Украины