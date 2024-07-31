https://ria.ru/20240731/ufa-1963227378.html

В Уфе спасатели вынесли из квартиры 200-килограммового мужчину

В Уфе спасатели вынесли из квартиры 200-килограммового мужчину - РИА Новости, 31.07.2024

В Уфе спасатели вынесли из квартиры 200-килограммового мужчину

Уфимские спасатели на носилках вынесли из квартиры 200-килограммового мужчину, которому требовалась медицинская помощь, и передали пациента скорой помощи,... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T16:09

2024-07-31T16:09

2024-07-31T16:14

происшествия

россия

уфа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 31 июл - РИА Новости. Уфимские спасатели на носилках вынесли из квартиры 200-килограммового мужчину, которому требовалась медицинская помощь, и передали пациента скорой помощи, сообщили в ГУМЧС РФ по Башкирии. В ведомство поступило сообщение от скорой помощи о необходимости транспортировки тяжело больного мужчины до машины скорой помощи из квартиры на улице Комарова в Уфе. "По прибытии на место спасатели уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили, что мужчину срочно нужно доставить в больницу, но самостоятельно он передвигаться не мог, так как весит более 200 килограмм. Мужчину на носилках спустили со 2-го этажа и доставили до автомобиля скорой медицинской помощи", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20240411/spasateli-1939349801.html

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происшествия, россия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)