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В Уфе спасатели вынесли из квартиры 200-килограммового мужчину - РИА Новости, 31.07.2024
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16:09 31.07.2024 (обновлено: 16:14 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/ufa-1963227378.html
В Уфе спасатели вынесли из квартиры 200-килограммового мужчину
В Уфе спасатели вынесли из квартиры 200-килограммового мужчину - РИА Новости, 31.07.2024
В Уфе спасатели вынесли из квартиры 200-килограммового мужчину
Уфимские спасатели на носилках вынесли из квартиры 200-килограммового мужчину, которому требовалась медицинская помощь, и передали пациента скорой помощи,... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T16:09
2024-07-31T16:14
происшествия
россия
уфа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 31 июл - РИА Новости. Уфимские спасатели на носилках вынесли из квартиры 200-килограммового мужчину, которому требовалась медицинская помощь, и передали пациента скорой помощи, сообщили в ГУМЧС РФ по Башкирии. В ведомство поступило сообщение от скорой помощи о необходимости транспортировки тяжело больного мужчины до машины скорой помощи из квартиры на улице Комарова в Уфе. "По прибытии на место спасатели уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили, что мужчину срочно нужно доставить в больницу, но самостоятельно он передвигаться не мог, так как весит более 200 килограмм. Мужчину на носилках спустили со 2-го этажа и доставили до автомобиля скорой медицинской помощи", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20240411/spasateli-1939349801.html
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происшествия, россия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Уфа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Уфе спасатели вынесли из квартиры 200-килограммового мужчину

В Уфе спасатели вынесли из квартиры мужчину весом 200 кг, чтобы передать скорой

© МЧС Башкортостан/TelegramСпасатели МЧС России выносят из квартиры 200-килограммового мужчину. Кадр видео
Спасатели МЧС России выносят из квартиры 200-килограммового мужчину. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© МЧС Башкортостан/Telegram
Спасатели МЧС России выносят из квартиры 200-килограммового мужчину. Кадр видео
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УФА, 31 июл - РИА Новости. Уфимские спасатели на носилках вынесли из квартиры 200-килограммового мужчину, которому требовалась медицинская помощь, и передали пациента скорой помощи, сообщили в ГУМЧС РФ по Башкирии.
В ведомство поступило сообщение от скорой помощи о необходимости транспортировки тяжело больного мужчины до машины скорой помощи из квартиры на улице Комарова в Уфе.
"По прибытии на место спасатели уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили, что мужчину срочно нужно доставить в больницу, но самостоятельно он передвигаться не мог, так как весит более 200 килограмм. Мужчину на носилках спустили со 2-го этажа и доставили до автомобиля скорой медицинской помощи", - говорится в релизе.
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